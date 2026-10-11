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Evolución del clima en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 11 de octubre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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El pronóstico para Buenos Aires este 11 de octubre de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 13 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Sureste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Sureste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 13 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:14
Puesta del sol19:03
Horas de luz12h 49m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 11 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:14 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 12h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 11 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 29 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 11 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Sur 13 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Sureste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sur 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Sur 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sur 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sur 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sur 8 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Sureste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Este 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Este 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Noreste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Noreste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Este 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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