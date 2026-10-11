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Evolución del clima en San Luis: máxima y mínima para hoy, 11 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
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El pronóstico para San Luis este 11 de octubre de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de 10°. Con vientos de 13 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noroeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Sur 4 - 25 km/h
Lluvia
50% 1.1 mm
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 13 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:49
Puesta del sol19:35
Horas de luz12h 46m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 11 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 06:49 y se pone a las 19:35, dando aproximadamente 12h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 11 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 13 - 32 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 7 - 22 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Este 6 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Noreste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Noreste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Noreste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Este 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Este 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Noreste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Noroeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noroeste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Noroeste 13 - 32 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 17° 17° Norte 12 - 31 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Norte 10 - 30 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 16° 16° Noroeste 10 - 28 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 16° 16° Norte 6 - 27 km/h 40% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 15° 15° Sur 4 - 25 km/h 50% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 14° 14° Sureste 8 - 22 km/h 50% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 13° 13° Sureste 10 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Este 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Este 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Este 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Noreste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Noreste 2 - 7 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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