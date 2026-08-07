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Pronóstico en Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Noroeste 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 18 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación33%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 7 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:40 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 7 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 40 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 16 - 33 km/h 0% Cubierto
05:00 Suroeste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 13 - 29 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 11 - 25 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 10 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 12 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Oeste 13 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Oeste 14 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Oeste 14 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Noroeste 14 - 33 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Noroeste 14 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Noroeste 13 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 10° 10° Noroeste 9 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 Noroeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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