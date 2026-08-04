Evolución del clima en Entre Ríos: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 4 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:48
|Puesta del sol
|18:28
|Horas de luz
|10h 40m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:48 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|15°
|15°
|Sur 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|14°
|14°
|Sur 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|14°
|14°
|Sur 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|14°
|14°
|Sur 15 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|14°
|14°
|Sureste 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|14°
|14°
|Sureste 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|14°
|14°
|Sur 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|14°
|14°
|Sureste 12 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|15°
|15°
|Sureste 13 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|16°
|16°
|Sureste 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|16°
|16°
|Sureste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|17°
|17°
|Sureste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|18°
|18°
|Sureste 10 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|18°
|18°
|Este 10 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|19°
|19°
|Este 10 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|19°
|19°
|Este 10 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|18°
|18°
|Este 6 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|18°
|18°
|Este 6 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|17°
|17°
|Noreste 4 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|17°
|17°
|Este 2 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|17°
|17°
|Sureste 3 - 6 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|17°
|17°
|Sureste 4 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|17°
|17°
|Sureste 3 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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