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Evolución del clima en Entre Ríos: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Sureste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Este 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Sureste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 19°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:48 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Sur 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Sur 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Sur 11 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 14° Sur 15 - 28 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sureste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sur 12 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Sureste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Sureste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sureste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Sureste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Este 10 - 22 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Este 10 - 22 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Este 10 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Este 6 - 19 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
20:00 17° 17° Noreste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
21:00 17° 17° Este 2 - 7 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sureste 3 - 6 km/h 0% Cubierto
23:00 17° 17° Sureste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
24:00 17° 17° Sureste 3 - 7 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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