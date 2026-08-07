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Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo soleado, el clima en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Noreste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Noreste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Noreste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación33%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 7 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:54 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 7 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Sureste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 3 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Noreste 4 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Este 6 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noreste 8 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Noreste 9 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noreste 10 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noreste 10 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noreste 12 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Noreste 13 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Noreste 14 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Noreste 14 - 31 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Noreste 10 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Noreste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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