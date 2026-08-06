Buenos Aires bajo alerta por tormentas: a qué hora llega el temporal con frío y ráfagas fuertes este jueves

Buenos Aires bajo alerta por tormentas. Foto: Archivo NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó de amarillo a nivel naranja la alerta meteorológica para este jueves 6 de agosto en Buenos Aires debido a la llegada de un fuerte temporal que podría provocar lluvias intensas, tormentas severas, caída de granizo y vientos con ráfagas de gran intensidad.

Según el pronóstico oficial del SMN, durante la jornada el área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas de ellas con características severas, por lo que recomendó extremar las precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Por qué el Servicio Meteorológico elevó la alerta por tormentas

El SMN elevó la alerta por tormentas en Buenos Aires debido a la intensidad prevista para el fenómeno durante este jueves. El pronóstico anticipa una jornada con tormentas fuertes durante todo el día, en un escenario que puede incluir lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento muy marcadas. La combinación de inestabilidad, humedad y viento lo convierte en el día más complicado de la semana desde el punto de vista meteorológico.

El dato más relevante es la presencia de vientos de hasta 69 km/h, una velocidad capaz de generar inconvenientes en la circulación, caída de ramas, movimiento de objetos sueltos y complicaciones en zonas abiertas. Por eso, el nivel de alerta subió: no se trata solo de lluvias aisladas, sino de un evento con potencial de impacto en la rutina diaria, especialmente para quienes deban trasladarse o realizar actividades al aire libre.

A qué hora llega el temporal a Buenos Aires este jueves

El temporal comenzará a sentirse desde las primeras horas del jueves, ya que el pronóstico indica tormentas fuertes durante todo el día en Buenos Aires. La jornada arrancará con una mínima de 9 °C y un ambiente cargado de humedad e inestabilidad, por lo que el deterioro del clima podría estar presente desde la mañana, con lluvias y tormentas intermitentes.

Lluvias en el AMBA Foto: REUTERS

Con el correr de las horas, el escenario podría volverse más complejo, especialmente hacia la tarde, cuando suele aumentar el impacto de los sistemas convectivos y el viento puede ganar intensidad. La máxima prevista será de apenas 14 °C, lo que refuerza la idea de una jornada fría, húmeda y con poco margen de mejora.

Cuándo se espera el peor momento de las tormentas

El peor momento de las tormentas se espera durante la mañana y la tarde, en las horas de mayor actividad del sistema, cuando las lluvias fuertes podrían combinarse con ráfagas de viento de entre 50 y 69 km/h. Ese combo será el principal factor de riesgo, ya que puede reducir la visibilidad, complicar el tránsito y provocar anegamientos puntuales en zonas de mal drenaje.

Después del paso del temporal, el clima cambiará de manera marcada. El viernes ya no se esperan tormentas y el cielo estará despejado, aunque continuará el viento con ráfagas de hasta 50 km/h durante la madrugada y una fuerte caída térmica, con mínima de 5 °C y máxima de 13 °C. Luego, el fin de semana quedará dominado por el frío: el sábado tendrá 7 °C de mínima, el domingo bajará a 4 °C y el lunes será el día más frío del período, con apenas 3 °C de mínima y máxima de 12 °C.

Cómo sigue el clima esta semana, día por día

Jueves: mínima de 9 °C y máxima de 14 °C con tormentas fuertes todo el día y vientos de hasta 69 km/h.

Viernes: mínima de 5 °C y máxima de 13 °C con cielo despejado y ráfagas de hasta 50 km/h a la madrugada.

Sábado: mínima de 7 °C y máxima de 13 °C con cielo algo nublado todo el día.

Domingo: mínima de 4 °C y máxima de 13 °C con cielo parcialmente nublado.

Lunes: mínima de 3 °C y máxima de 12 °C con cielo algo nublado.

Qué significa una alerta naranja del SMN

El nivel naranja implica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Por ese motivo, las autoridades recomiendan seguir la evolución del pronóstico y evitar actividades al aire libre mientras duren las tormentas.

Recomendaciones del SMN ante la alerta naranja

Frente al pronóstico de tormentas fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja: