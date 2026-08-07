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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 2°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.8 mm), el día se presentará nevada con cielo cubierto.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nevada con cielo cubierto, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 7 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Este 0 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Suroeste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Suroeste 1 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 4 - 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 2°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:10
Puesta del sol18:08
Horas de luz8h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación33%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 7 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:10 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 8h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 40% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 7 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 4 - 15 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 3 - 15 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
02:00 Noreste 2 - 13 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
03:00 Noreste 2 - 12 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
04:00 Noreste 1 - 11 km/h 0% Cubierto
05:00 Noreste 1 - 10 km/h 0% Cubierto
06:00 Noreste 1 - 9 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 1 - 8 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 0 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Este 0 - 6 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 0 - 6 km/h 0% Cubierto
11:00 Sureste 1 - 6 km/h 0% Cubierto
12:00 Sur 1 - 7 km/h 0% Cubierto
13:00 Sur 2 - 8 km/h 0% Cubierto
14:00 Sur 3 - 10 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
16:00 Suroeste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
18:00 Suroeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
21:00 Oeste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 1 - 7 km/h 0% Cubierto
23:00 Sur 2 - 7 km/h 30% 0.1 mm Lluvia engelante con cielo cubierto
24:00 Sur 4 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia engelante con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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