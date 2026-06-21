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Pronóstico en Buenos Aires: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ciudad de La Plata
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 21 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Norte 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 11 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol17:47
Horas de luz9h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación47%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 21 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:59 y se pone a las 17:47, dando aproximadamente 9h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 21 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 21 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Norte 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Noroeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Noroeste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Noroeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Noroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Norte 5 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Norte 5 - 12 km/h 0% Cubierto
18:00 10° 10° Norte 5 - 11 km/h 0% Cubierto
19:00 10° 10° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
20:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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