Habló Candela Arizaga tras el confuso episodio con Facundo Moyano en Belgrano: “A los que me bardean les mando amor”

Candela Arizaga usó sus redes sociales para hablar de lo ocurrido en Belgrano. Foto: Canal 26

Candela Arizaga y Facundo Moyano protagonizaron un extraño suceso que mantuvo la atención mediática de prácticamente todo el martes. Es que a las 5 de la mañana, la pareja salió del departamento del sindicalista, ubicado en Avenida del Libertador al 5400 y comenzaron a correr por la vía pública. Ella se encontraba semidesnuda, descalza y, en sus brazos, llevaba a su perro Mafia. Él la perseguía por detrás.

El confuso episodio quedó registrado prácticamente en su totalidad por las distintas cámaras de seguridad dispuestas en la zona. Como la situación generó la inmediata consternación de testigos que se encontraban allí, rápidamente se comunicaron con el 911.

El extraño episodio que protagonizaron Facundo Moyano y Candela Arizaga

Al cabo de unos minutos, llegaron al lugar agentes de Policía de la Ciudad y hablaron con el portero del edificio del gremialista. Finalmente, los oficiales lograron interceptarlos en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre. Mientras Moyano quedó detenido por “privación ilegítima de la libertad y lesiones”, la joven de 23 años fue trasladada al Hospital Pirovano.

La palabra de Candela Arizaga tras recibir el alta médica

Arizaga permaneció internada en el centro médico del barrio de Coghlan casi todo el día martes. Finalmente, cerca de las 17h, la influencer recibió el alta y, en este momento, se mantiene en buen estado de salud en su casa.

A poco más de 24 horas de lo sucedido, Candela Arizaga utilizó sus redes sociales para comunicarle a sus seguidores cómo se encuentra. En un breve mensaje en sus historias de Instagram escribió: “Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon”.

Candela Arizaga recibió el alta del Hospital Pirovano en la tarde del martes y ahora habló de su sucedido en sus redes. Foto: Instagram

De esta manera, la modelo confirmó que recuperó a su perro Mafia, un bulldog francés que, durante la extraña corrida por Belgrano, se soltó de sus brazos y escapó. Un portero de la zona, que observó toda la situación, dijo este martes que había logrado atrapar al can y que una propietaria de su edificio se encontraba cuidando al animal hasta que Arizaga o algún familiar se presentara a buscarlo.

“Por otra parte, en su mensaje, Arizaga indicó: “Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea, le deseo mucho amor”.”

Mientras se encontraba internada en el Pirovano, la mujer explicó a las autoridades policiales que la situación que había protagonizado era producto del “consumo de estupefacientes”.

Facundo Moyano fue excarcelado pero quedó imputado

Tras el hecho, Moyano, primero, quedó demorado en la Comisaría 13A de Belgrano y luego fue trasladado a la Alcaidía N°4 de Barracas. Allí permaneció, al menos, ocho horas hasta que el auxiliar Julián Pistone de la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le tomó declaración indagatoria.

Facundo Moyano fue excarcelado. Foto: Instagram

Asimismo, por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, el departamento de Moyano también fue allanado en el marco de la investigación del caso: los oficiales confirmaron que no encontraron drogas, aunque sí se llevaron dos dispositivos móviles.

Finalmente, el martes por la noche, el sindicalista de 41 años, en compañía de su abogado Miguel Molina, recuperó la libertad aunque quedó imputado en la causa por “privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género y lesiones leves”.