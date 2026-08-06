comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Habló Candela Arizaga tras el confuso episodio con Facundo Moyano en Belgrano: “A los que me bardean les mando amor”

La modelo de 23 años recibió el alta médica del Hospital Pirovano en la tarde de este martes. Ahora, utilizó las redes sociales para dar su versión de los hechos.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Candela Arizaga usó sus redes sociales para hablar de lo ocurrido en Belgrano.
Candela Arizaga usó sus redes sociales para hablar de lo ocurrido en Belgrano. Foto: Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Candela Arizaga y Facundo Moyano protagonizaron un extraño suceso que mantuvo la atención mediática de prácticamente todo el martes. Es que a las 5 de la mañana, la pareja salió del departamento del sindicalista, ubicado en Avenida del Libertador al 5400 y comenzaron a correr por la vía pública. Ella se encontraba semidesnuda, descalza y, en sus brazos, llevaba a su perro Mafia. Él la perseguía por detrás.

El confuso episodio quedó registrado prácticamente en su totalidad por las distintas cámaras de seguridad dispuestas en la zona. Como la situación generó la inmediata consternación de testigos que se encontraban allí, rápidamente se comunicaron con el 911.

El extraño episodio que protagonizaron Facundo Moyano y Candela Arizaga

Al cabo de unos minutos, llegaron al lugar agentes de Policía de la Ciudad y hablaron con el portero del edificio del gremialista. Finalmente, los oficiales lograron interceptarlos en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre. Mientras Moyano quedó detenido por “privación ilegítima de la libertad y lesiones”, la joven de 23 años fue trasladada al Hospital Pirovano.

La palabra de Candela Arizaga tras recibir el alta médica

Arizaga permaneció internada en el centro médico del barrio de Coghlan casi todo el día martes. Finalmente, cerca de las 17h, la influencer recibió el alta y, en este momento, se mantiene en buen estado de salud en su casa.

Contenido Recomendado

Dónde está Mafia, el perro de Candela Arizaga, tras el confuso incidente con Facundo Moyano en Belgrano

Dónde está Mafia, el perro de Candela Arizaga, tras el confuso incidente con Facundo Moyano en Belgrano

Un café de Belgrano cerró sus puertas y remató todo tras apenas un año de actividad

Un café de Belgrano cerró sus puertas y remató todo tras apenas un año de actividad

A poco más de 24 horas de lo sucedido, Candela Arizaga utilizó sus redes sociales para comunicarle a sus seguidores cómo se encuentra. En un breve mensaje en sus historias de Instagram escribió: “Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon”.

Causa de Facundo Moyano
Candela Arizaga recibió el alta del Hospital Pirovano en la tarde del martes y ahora habló de su sucedido en sus redes. Foto: Instagram

De esta manera, la modelo confirmó que recuperó a su perro Mafia, un bulldog francés que, durante la extraña corrida por Belgrano, se soltó de sus brazos y escapó. Un portero de la zona, que observó toda la situación, dijo este martes que había logrado atrapar al can y que una propietaria de su edificio se encontraba cuidando al animal hasta que Arizaga o algún familiar se presentara a buscarlo.

“Por otra parte, en su mensaje, Arizaga indicó: “Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea, le deseo mucho amor”.”

Mientras se encontraba internada en el Pirovano, la mujer explicó a las autoridades policiales que la situación que había protagonizado era producto del “consumo de estupefacientes”.

Facundo Moyano fue excarcelado pero quedó imputado

Tras el hecho, Moyano, primero, quedó demorado en la Comisaría 13A de Belgrano y luego fue trasladado a la Alcaidía N°4 de Barracas. Allí permaneció, al menos, ocho horas hasta que el auxiliar Julián Pistone de la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le tomó declaración indagatoria.

Causa de Facundo Moyano
Facundo Moyano fue excarcelado. Foto: Instagram

Asimismo, por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, el departamento de Moyano también fue allanado en el marco de la investigación del caso: los oficiales confirmaron que no encontraron drogas, aunque sí se llevaron dos dispositivos móviles.

Finalmente, el martes por la noche, el sindicalista de 41 años, en compañía de su abogado Miguel Molina, recuperó la libertad aunque quedó imputado en la causa por “privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género y lesiones leves”.

BelgranoFacundo MoyanoInvestigación
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Video:el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

    Video: el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

  2. El ICE detuvo a una niñera argentina en Estados Unidos:quién es la joven y por qué fue arrestada

    El ICE detuvo a una niñera argentina en Estados Unidos: quién es la joven y por qué fue arrestada

  3. Festejo de 15 termina en tragedia:cayó un árbol por los fuertes vientos, aplastó la camioneta y murieron los padres

    Festejo de 15 termina en tragedia: cayó un árbol por los fuertes vientos, aplastó la camioneta y murieron los padres

  4. Asesinaron a un policía de la Ciudad durante un intento de robo:recibió dos disparos en el pecho

    Asesinaron a un policía de la Ciudad durante un intento de robo: recibió dos disparos en el pecho

  5. Nuevo video de Facundo Moyano:se dieron a conocer imágenes de Candela Arizaga intentando subirse a un colectivo

    Nuevo video de Facundo Moyano: se dieron a conocer imágenes de Candela Arizaga intentando subirse a un colectivo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ley de Tierras:con la extranjerización fuera del debate, sigue la discusión por el manejo del fuego

Ley de Tierras: con la extranjerización fuera del debate, sigue la discusión por el manejo del fuego

La Justicia de EEUU declaró culpable a Fred Machado:el financista de la campaña de José Luis Espert espera la condena

Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

“Alud sobre el Senado:se cayó el proyecto de Tierras por falta de votos”, el análisis de Ignacio Zuleta

Economía

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

PAMI:uno por uno, todos los trámites digitales que permiten hacer gestiones y consultar recetas sin salir de casa

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

Descuentos del 60% y cuotas sin interés:una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Internacionales

Investigan un incidente entre un avión comercial y el helicóptero de Donald Trump en Estados Unidos

Investigan un incidente entre un avión comercial y el helicóptero de Donald Trump en Estados Unidos

León XIV y sus visitas a la Argentina:los viajes de Robert Prevost en el país mucho antes de llegar al Vaticano

Lula aseguró que Brasil no cederá ante injerencias extranjeras

Irán informó que acordó con Omán una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz