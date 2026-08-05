Frío, vientos fuertes y alerta por tormentas en Buenos Aires: qué día llega el fenómeno meteorológico que cambiará el clima

Frío, vientos fuertes y alerta por tormentas en Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas NA

Buenos Aires se prepara para la llegada de un fenómeno meteorológico que provocará un cambio rotundo en el clima: tormentas, vientos fuertes y un descenso de las temperaturas hasta los 3 °C afectarán a toda la provincia.

Según indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región atravesará un escenario de inestabilidad que tendrá su momento más complicado con prolongadas precipitaciones, ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora y condiciones para nada favorables para circular o realizar actividades al aire libre.

Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta amarilla en la provincia

En su pronóstico extendido, el SMN indicó que las tormentas llegarán a Buenos Aires el jueves 6 de agosto, en lo que será el punto más inestable de la semana. Después de un miércoles donde las temperaturas fueron de entre 13 °C y 16 °C si precipitaciones, el clima dará un giro más marcado con lluvias fuertes.

Además, el termómetro se moverá entre una mínima de 9 °C y una máxima de 14 °C, con un ambiente que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre. En tanto, se esperan fuertes ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h durante la tarde/noche.

En esa línea, el SMN lanzó una alerta amarilla por tormentas en toda la provincia para este jueves 6 de agosto. Además, el anuncio alcanza a Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y La Pampa; así como también a parte de San Luis, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

Mapa de alerta por tormentas fuertes para el jueves 6/8. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Cuándo será el día más frío después de las tormentas

Después del paso de las tormentas, el frío ganará protagonismo en Buenos Aires. El primer descenso fuerte llegará el viernes 7 de agosto, con una mínima de 5 °C y una máxima de 15 °C, dando paso a un ambiente mucho más fresco que el de los días previos.

Sin embargo, el tramo más frío se sentirá el lunes 10 de agosto, cuando la mínima toque el piso de los 3 °C. Además, se espera una máxima de 12 °C y cielo algo nublado, con vientos de entre 13 y 22 km/h. Ese inicio de semana marcará el momento más invernal del período.

Cómo sigue el clima esta semana, día por día

Jueves: mínima de 9 °C y máxima de 14 °C con tormentas todo el día y vientos de hasta 69 km/h.

Viernes: mínima de 5 °C y máxima de 15 °C con cielo despejado.

Sábado: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C con cielo algo nublado todo el día.

Domingo: mínima de 4 °C y máxima de 13 °C con cielo parcialmente nublado.

Lunes: mínima de 3 °C y máxima de 12 °C con cielo algo nublado.

Alerta amarilla por tormentas: qué es y qué recomienda el SMN

Según el SMN, una alerta por tormenta de color amarillo implica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. En tanto, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

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