comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tormentas, vientos fuertes y frío intenso: cuándo llega el cambio rotundo del clima en Buenos Aires

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el AMBA atravesará un escenario de inestabilidad que tendrá su momento más complicado con lluvias, ráfagas y condiciones poco favorables. Cómo sigue el clima, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lluvias, tormentas y frío.
Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El clima en Buenos Aires volverá a cambiar de forma marcada en los próximos días con la llegada de tormentas, vientos fuertes y un posterior descenso de las temperaturas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región atravesará un escenario de inestabilidad que tendrá su momento más complicado con lluvias, ráfagas y condiciones poco favorables para circular o realizar actividades al aire libre.

Además, tras el paso de las tormentas, el frío ganará protagonismo en el Área Metropolitana, con mínimas cada vez más bajas y tardes con poco repunte térmico. El cambio rotundo del clima no solo estará marcado por las precipitaciones, sino también por la llegada de aire más frío y vientos fuertes, que podrían hacer que la sensación térmica sea inferior a los valores reales del termómetro.

Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires

Las tormentas llegarán a Buenos Aires el jueves 6 de agosto, en una jornada que se perfila como el punto más inestable de la semana. Después de un miércoles con neblina durante la madrugada y la mañana, y apenas un 10% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día, el clima dará un giro más marcado con lluvias m+as fuertes.

Ese día, el termómetro se moverá entre una mínima de 13 °C y una máxima de 16 °C, con un ambiente húmedo, cielo cargado y condiciones que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre. El mayor deterioro se espera con el avance del día, especialmente hacia la tarde y la noche.

Contenido Recomendado

Alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires:qué día llegan las tormentas y cuándo volverá el frío intenso

Alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: qué día llegan las tormentas y cuándo volverá el frío intenso

Evolución del clima en Tucumán:máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Evolución del clima en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026
Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

Vientos fuertes en Buenos Aires: cuándo se sentirán con mayor intensidad

Los vientos fuertes se sentirán con mayor intensidad también durante la tarde y la noche del jueves, cuando las tormentas estarán acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Esta combinación de lluvia, viento e inestabilidad puede generar un escenario incómodo en calles, avenidas y accesos, especialmente en zonas abiertas o arboladas.

Además, el viento volverá a ser protagonista el sábado 8 de agosto, también con ráfagas de hasta 50 km/h, aunque ese día ya no se esperan tormentas y el cielo permanecerá algo nublado. Por eso, el jueves será el día más complicado por el combo de tormentas y viento, mientras que el sábado se destacará más por la intensidad de las ráfagas.

Cuándo será el día más frío después de la inestabilidad

Después del paso de las tormentas, el frío ganará protagonismo en Buenos Aires. El primer descenso fuerte llegará el viernes 7 de agosto, con una mínima de 6 °C y una máxima de 14 °C, en una jornada con cielo algo nublado y un ambiente mucho más fresco que el de los días previos.

Sin embargo, el tramo más frío se sentirá entre el domingo y el lunes, cuando las mínimas bajarán a 5 °C. El primero tendrá una máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado, mientras que el segundo día será aún más frío durante la tarde, con apenas 11 °C de máxima y cielo nublado. Ese inicio de semana marcará el momento más invernal del período.

Cómo sigue el clima, día por día

  • Miércoles: mínima de 13 °C y máxima de 16 °C con neblina durante la madrugada y mañana. Además, habrá 10% de probabilidades de lluvia durante todo el día.
  • Jueves: mínima de 13 °C y máxima de 16 °C con tormentas todo el día y vientos de hasta 50 km/h a la tarde/noche.
  • Viernes: mínima de 6 °C y máxima de 14 °C con cielo algo nublado.
  • Sábado: mínima de 9 °C y máxima de 14 °C con cielo algo nublado todo el día y fuertes ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Domingo: mínima de 5 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.
  • Lunes: mínima de 5 °C y máxima de 11 °C con cielo nublado.
ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Se acerca un tormentón que hará caer la temperatura en Buenos Aires:cuándo llueve y qué día llega el frío

    Se acerca un tormentón que hará caer la temperatura en Buenos Aires: cuándo llueve y qué día llega el frío

  2. Alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires:qué día llegan las tormentas y cuándo volverá el frío intenso

    Alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: qué día llegan las tormentas y cuándo volverá el frío intenso

  3. Clima en Buenos Aires:tras el temporal, cuándo podría volver a llover, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Clima en Buenos Aires: tras el temporal, cuándo podría volver a llover, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Alerta por la tormenta del fin de semana:48 horas de lluvia, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

    Alerta por la tormenta del fin de semana: 48 horas de lluvia, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

  5. Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires:cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana

    Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires: cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno defendió la reforma en los puertos y advirtió con sanciones por el paro:“Intentamos bajar el costo argentino”

El Gobierno defendió la reforma en los puertos y advirtió con sanciones por el paro: “Intentamos bajar el costo argentino”

Cambió el recibo de sueldo:qué información nueva vas a encontrar y cómo interpretarla

Diego Guelar:“La crisis de conducción en el PRO es evidente”

“Es de la prehistoria”:el Gobierno cruzó a Ricardo Quintela tras sus dichos sobre expropiaciones

Política

Cambió el recibo de sueldo:qué información nueva vas a encontrar y cómo interpretarla

Cambió el recibo de sueldo: qué información nueva vas a encontrar y cómo interpretarla

Comenzó Cyber Wine:cómo conseguir vinos con descuento de hasta el 50% y envío gratis

Inflación, dólar y crecimiento:Miguel Ángel Broda analizó el plan financiero de Javier Milei y el rumbo en sectores clave de la economía

Plus del 31% para empleadas domésticas en agosto:lista completa de las zonas donde es obligatorio pagarlo

Internacionales

¿Se normalizaría el estrecho de Ormuz?:Estados Unidos e Irán negocian reabrir este pasaje marítimo y el precio del petróleo cae casi 4%

¿Se normalizaría el estrecho de Ormuz?: Estados Unidos e Irán negocian reabrir este pasaje marítimo y el precio del petróleo cae casi 4%

El líder de Hezbollah aseguró que “continuará la resistencia” y culpó al gobierno del Líbano de “apoyar a Israel”

Impactante video:un hombre se tiró desnudo desde el puente de Brooklyn con una mochila en la cabeza y sobrevivió

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia:ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos