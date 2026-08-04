Tormentas, vientos fuertes y frío intenso: cuándo llega el cambio rotundo del clima en Buenos Aires

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

El clima en Buenos Aires volverá a cambiar de forma marcada en los próximos días con la llegada de tormentas, vientos fuertes y un posterior descenso de las temperaturas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región atravesará un escenario de inestabilidad que tendrá su momento más complicado con lluvias, ráfagas y condiciones poco favorables para circular o realizar actividades al aire libre.

Además, tras el paso de las tormentas, el frío ganará protagonismo en el Área Metropolitana, con mínimas cada vez más bajas y tardes con poco repunte térmico. El cambio rotundo del clima no solo estará marcado por las precipitaciones, sino también por la llegada de aire más frío y vientos fuertes, que podrían hacer que la sensación térmica sea inferior a los valores reales del termómetro.

Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires

Las tormentas llegarán a Buenos Aires el jueves 6 de agosto, en una jornada que se perfila como el punto más inestable de la semana. Después de un miércoles con neblina durante la madrugada y la mañana, y apenas un 10% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día, el clima dará un giro más marcado con lluvias m+as fuertes.

Ese día, el termómetro se moverá entre una mínima de 13 °C y una máxima de 16 °C, con un ambiente húmedo, cielo cargado y condiciones que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre. El mayor deterioro se espera con el avance del día, especialmente hacia la tarde y la noche.

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

Vientos fuertes en Buenos Aires: cuándo se sentirán con mayor intensidad

Los vientos fuertes se sentirán con mayor intensidad también durante la tarde y la noche del jueves, cuando las tormentas estarán acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Esta combinación de lluvia, viento e inestabilidad puede generar un escenario incómodo en calles, avenidas y accesos, especialmente en zonas abiertas o arboladas.

Además, el viento volverá a ser protagonista el sábado 8 de agosto, también con ráfagas de hasta 50 km/h, aunque ese día ya no se esperan tormentas y el cielo permanecerá algo nublado. Por eso, el jueves será el día más complicado por el combo de tormentas y viento, mientras que el sábado se destacará más por la intensidad de las ráfagas.

Cuándo será el día más frío después de la inestabilidad

Después del paso de las tormentas, el frío ganará protagonismo en Buenos Aires. El primer descenso fuerte llegará el viernes 7 de agosto, con una mínima de 6 °C y una máxima de 14 °C, en una jornada con cielo algo nublado y un ambiente mucho más fresco que el de los días previos.

Sin embargo, el tramo más frío se sentirá entre el domingo y el lunes, cuando las mínimas bajarán a 5 °C. El primero tendrá una máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado, mientras que el segundo día será aún más frío durante la tarde, con apenas 11 °C de máxima y cielo nublado. Ese inicio de semana marcará el momento más invernal del período.

Cómo sigue el clima, día por día