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Lula aseguró que Brasil no cederá ante injerencias extranjeras

“Brasil no solo está preparado, sino que va a enfrentar a cualquier persona de fuera que quiera interferir en nuestro proceso electoral”, afirmó el presidente de Brasil.

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Lula da Silva, presidente de Brasil.
Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: Reuters (Adriano Machado)
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este miércoles que enfrentará cualquier intento de injerencia extranjera en las elecciones, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

“Brasil no solo está preparado, sino que va a enfrentar a cualquier persona de fuera que quiera interferir en nuestro proceso electoral”, afirmó Lula en una entrevista con el portal científico brasileño Meteoro Brasil.

El líder progresista sostuvo que Brasil debe ser tratado con respeto y rechazó que otros países intenten interferir en los comicios del próximo 4 de octubre, cuando los brasileños elegirán presidente, gobernadores, diputados y senadores.

Lula da Silva oficializó su cuarta candidatura presidencial en Brasil. Foto: EFE (Sebastiao Moreira)

Durante la entrevista Lula se enfocó en las tensiones que se viven con Estados Unidos, país que la víspera revocó la visa a la embajadora brasileña en represalia por no haber recibido el beneplácito para Daniel Pérez, propuesto por su Gobierno para ser el representante diplomático en Brasil.

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La medida fue cuestionada por Lula y recordó que Brasil tuvo que negarle la visa a dos estadounidenses que pretendían viajar a Brasil para, “fiscalizar” e “investigar” las urnas electrónicas.

El jefe de Estado vinculó estas decisiones con lo que considera una falta de respeto hacia Brasil y cuestionó que Estados Unidos pretenda imponer al país sus propias condiciones.

“No es correcto y no es posible. Nosotros queremos ser tratados con respeto”, afirmó.

En la entrevista, el líder progresista reiteró que ha mantenido conversaciones “buenas” con el presidente estadounidense, Donald Trump, pero enfatizó en que se requiere “sobriedad” y “serenidad” de parte de las “dos democracias más importantes de la región”.

Lula aprovechó la pregunta para defender la seguridad del sistema de votación electrónica brasileño y sostuvo que su propia trayectoria electoral demuestra su fiabilidad.

El presidente destacó que Brasil cuenta con una larga experiencia con las urnas electrónicas y señaló que difícilmente otros países pueden afirmar que tienen un sistema electoral “más honesto” que el brasileño.

Las tensiones diplomáticas entre Washington y Brasilia se han profundizado a menos de dos meses de las elecciones, en las que Lula se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, su principal rival y quien está alineado políticamente con Trump.

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