Ley de Tierras: con la extranjerización fuera del debate, sigue la discusión por el manejo del fuego

El Senado debate este jueves la Ley de Inviolabilidad Privada. Foto: @SenadoArgentina

El capítulo de extranjerización de tierras perteneciente a la Ley de Inviolabilidad Privada quedó este miércoles sin efecto antes de llegar a la Cámara de Senadores. Sin embargo, continúa en pie el debate sobre la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

La ley vigente, modificada en 2020, nació para desincentivar la quema intencional con fines de especulación inmobiliaria o agrícola. Sin embargo, el oficialismo argumenta que estas restricciones “bloquean” la inversión y castigan al productor que sufre un incendio accidental.

Qué dice el proyecto sobre la Ley de Manejo del Fuego que se va a debatir en el Senado

El punto central del proyecto es eliminar parte de esas prohibiciones temporales. En particular, la iniciativa busca derogar artículos que impiden modificar el destino de ciertas superficies incendiadas, como áreas agrícolas, ganaderas, forestales o terrenos que podrían ser destinados a emprendimientos inmobiliarios.

Para el oficialismo, esas restricciones son excesivas y perjudican a productores o propietarios afectados por incendios accidentales, porque les impiden usar sus tierras durante largos períodos.

La ley vigente contempla restricciones que pueden extenderse por 30 años en zonas rurales, bosques, pastizales o áreas agropecuarias, y hasta 60 años en áreas protegidas. La reforma propone flexibilizar esos plazos y concentrar la política pública en la prevención, vigilancia, detección temprana e investigación de incendios, en lugar de mantener prohibiciones prolongadas sobre el uso posterior de la tierra.

Qué dice el proyecto sobre la Ley de Manejo del Fuego Foto: NA

De todos modos, el proyecto no eliminaría todas las protecciones ambientales. Según distintas reconstrucciones del debate legislativo, se mantendrían restricciones sobre bosques nativos afectados por incendios, que seguirían sujetos a las categorías de conservación establecidas por la Ley de Bosques y los ordenamientos territoriales provinciales.

En síntesis, la reforma busca reducir las “trabas” para reutilizar tierras incendiadas, especialmente en actividades productivas, mientras que sus detractores advierten que esa flexibilización puede abrir la puerta a más presión sobre territorios afectados por el fuego. El debate quedó en pie incluso después de que el capítulo sobre extranjerización de tierras fuera retirado de la discusión legislativa.

El 95% de los incendios registrados en el país tiene origen humano y, según advierten especialistas y organizaciones ambientales, una parte importante responde a acciones intencionales.

El Gobierno retiró el capítulo de extranjerización de tierras

En un giro político de último momento, el capítulo de extranjerización de tierras perteneciente a la Ley de Inviolabilidad Privada quedó sin efecto antes de llegar a la Cámara de Senadores. Tras una seguidilla de reuniones en el Palacio Legislativo y ante la falta de los votos necesarios para su aprobación, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, acordó con los sectores dialoguistas retirar de la propuesta.

La decisión se precipitó durante la tarde de este miércoles 5 de agosto luego de que el conteo de bancas confirmara un escenario adverso para el Gobierno nacional.

El rechazo de mandatarios provinciales aliados, sumado al malestar expuesto por legisladores provinciales respecto a la extranjerización del territorio, terminó por inclinar la balanza hacia la negativa y forzó la marcha atrás del oficialismo sobre uno de los ejes centrales del proyecto de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Pese a la remoción del capítulo, el temario de la ley promovida por el gobierno de Javier Milei mantiene otros puntos de fuerte impacto técnico e institucional. Entre las reformas que continúan en carrera, se ubican: