comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Ley de Tierras: con la extranjerización fuera del debate, sigue la discusión por el manejo del fuego

La ley vigente nació para frenar la quema intencional con fines de especulación inmobiliaria o agrícola. Qué dice el proyecto impulsado por el oficialismo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Senado debate este jueves la Ley de Inviolabilidad Privada.
El Senado debate este jueves la Ley de Inviolabilidad Privada. Foto: @SenadoArgentina
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El capítulo de extranjerización de tierras perteneciente a la Ley de Inviolabilidad Privada quedó este miércoles sin efecto antes de llegar a la Cámara de Senadores. Sin embargo, continúa en pie el debate sobre la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

La ley vigente, modificada en 2020, nació para desincentivar la quema intencional con fines de especulación inmobiliaria o agrícola. Sin embargo, el oficialismo argumenta que estas restricciones “bloquean” la inversión y castigan al productor que sufre un incendio accidental.

Qué dice el proyecto sobre la Ley de Manejo del Fuego que se va a debatir en el Senado

El punto central del proyecto es eliminar parte de esas prohibiciones temporales. En particular, la iniciativa busca derogar artículos que impiden modificar el destino de ciertas superficies incendiadas, como áreas agrícolas, ganaderas, forestales o terrenos que podrían ser destinados a emprendimientos inmobiliarios.

Para el oficialismo, esas restricciones son excesivas y perjudican a productores o propietarios afectados por incendios accidentales, porque les impiden usar sus tierras durante largos períodos.

Contenido Recomendado

Rolando Figueroa anunció que La Neuquinidad votará en contra de la reforma de la Ley de Tierras

Rolando Figueroa anunció que La Neuquinidad votará en contra de la reforma de la Ley de Tierras

Lisandro Martínez se pronunció en contra de la Ley de Tierras:“No se venden”

Lisandro Martínez se pronunció en contra de la Ley de Tierras: “No se venden”

La ley vigente contempla restricciones que pueden extenderse por 30 años en zonas rurales, bosques, pastizales o áreas agropecuarias, y hasta 60 años en áreas protegidas. La reforma propone flexibilizar esos plazos y concentrar la política pública en la prevención, vigilancia, detección temprana e investigación de incendios, en lugar de mantener prohibiciones prolongadas sobre el uso posterior de la tierra.

Qué dice el proyecto sobre la Ley de Manejo del Fuego Foto: NA

De todos modos, el proyecto no eliminaría todas las protecciones ambientales. Según distintas reconstrucciones del debate legislativo, se mantendrían restricciones sobre bosques nativos afectados por incendios, que seguirían sujetos a las categorías de conservación establecidas por la Ley de Bosques y los ordenamientos territoriales provinciales.

En síntesis, la reforma busca reducir las “trabas” para reutilizar tierras incendiadas, especialmente en actividades productivas, mientras que sus detractores advierten que esa flexibilización puede abrir la puerta a más presión sobre territorios afectados por el fuego. El debate quedó en pie incluso después de que el capítulo sobre extranjerización de tierras fuera retirado de la discusión legislativa.

El 95% de los incendios registrados en el país tiene origen humano y, según advierten especialistas y organizaciones ambientales, una parte importante responde a acciones intencionales.

El Gobierno retiró el capítulo de extranjerización de tierras

En un giro político de último momento, el capítulo de extranjerización de tierras perteneciente a la Ley de Inviolabilidad Privada quedó sin efecto antes de llegar a la Cámara de Senadores. Tras una seguidilla de reuniones en el Palacio Legislativo y ante la falta de los votos necesarios para su aprobación, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, acordó con los sectores dialoguistas retirar de la propuesta.

La decisión se precipitó durante la tarde de este miércoles 5 de agosto luego de que el conteo de bancas confirmara un escenario adverso para el Gobierno nacional.

El rechazo de mandatarios provinciales aliados, sumado al malestar expuesto por legisladores provinciales respecto a la extranjerización del territorio, terminó por inclinar la balanza hacia la negativa y forzó la marcha atrás del oficialismo sobre uno de los ejes centrales del proyecto de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Pese a la remoción del capítulo, el temario de la ley promovida por el gobierno de Javier Milei mantiene otros puntos de fuerte impacto técnico e institucional. Entre las reformas que continúan en carrera, se ubican:

  • El endurecimiento de penas para la ocupación y expropiación
  • Mecanismos de agilización para desalojos judiciales
  • Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego vinculadas al uso y comercialización de terrenos afectados por incendios
  • Una modernización integral del Registro de la Propiedad Inmueble
LeyGobiernoIncendios
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

    Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

  2. El Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

    El Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

  3. La Embajada de EEUU advirtió que podría quitarle las visas a directivos de una empresa argentina por un acuerdo con China

    La Embajada de EEUU advirtió que podría quitarle las visas a directivos de una empresa argentina por un acuerdo con China

  4. El inesperado vínculo entre el Papa León XIV y la Guerra de Malvinas:la historia secreta que une al Vaticano, Perú y la Argentina

    El inesperado vínculo entre el Papa León XIV y la Guerra de Malvinas: la historia secreta que une al Vaticano, Perú y la Argentina

  5. PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados:cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

    PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados: cómo funciona y cómo activarlo desde el celular
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

“Alud sobre el Senado:se cayó el proyecto de Tierras por falta de votos”, el análisis de Ignacio Zuleta

La Embajada de EEUU advirtió que podría quitarle las visas a directivos de una empresa argentina por un acuerdo con China

“Vamos a mantener todos los canales de diálogo abiertos”:así es la proyección del Gobierno tras la decisión diplomática de Lula con Argentina

Economía

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

PAMI:uno por uno, todos los trámites digitales que permiten hacer gestiones y consultar recetas sin salir de casa

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

Descuentos del 60% y cuotas sin interés:una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Internacionales

Lula aseguró que Brasil no cederá ante injerencias extranjeras

Lula aseguró que Brasil no cederá ante injerencias extranjeras

Irán informó que acordó con Omán una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz

Buscan personas sin experiencia ni títulos para trabajar en una cadena de supermercados francesa:vacantes y cómo postularse

El ICE detuvo a una niñera argentina en Estados Unidos:quién es la joven y por qué fue arrestada