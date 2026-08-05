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Pronóstico extendido para Tucumán: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Tucumán este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 17°. Con vientos de 4 - 15 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Suroeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Sureste 0 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Norte 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 4 - 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 23°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:55
Horas de luz10h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:58 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 4 - 15 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noroeste 0 - 5 km/h 0% Cubierto
02:00 19° 19° Sureste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Sur 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 18° 18° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Oeste 1 - 8 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 20° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Suroeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 22° Sureste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 24° Sureste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 24° Sureste 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 24° Sureste 0 - 13 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 24° Oeste 2 - 13 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Oeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Norte 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 19° 19° Norte 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Norte 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 18° Sureste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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