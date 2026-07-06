El secreto de las “joyas de pasar”: la estricta estrategia que aleja a Leonor y Sofía del club de las princesas con tiara

La princesa Leonor y la infanta Sofía aún no debutaron con tiara, una diferencia que las distingue de otras jóvenes integrantes de la realeza europea. Foto: Instagram / infanta_sofia_oficial.

El debut con tiara suele marcar uno de los momentos más simbólicos en la vida pública de las jóvenes integrantes de las monarquías europeas. Más allá del valor de la joya, representa el ingreso pleno a la vida institucional y suele producirse durante cenas de Estado, aniversarios o celebraciones oficiales de gran relevancia.

Sin embargo, la situación de la princesa Leonor, heredera al trono de España, y de la infanta Sofía rompe con esa tradición. A diferencia de otras princesas de su generación, ambas todavía no protagonizaron una aparición oficial con tiara, una ausencia que despertó comparaciones tanto en la prensa internacional como en las redes sociales.

Mientras varias herederas al trono ya lucieron las tradicionales diademas en actos oficiales, la Casa Real española mantiene una estrategia más sobria y reservada. Foto: Reuters.

Aunque para muchos pueda parecer un detalle relacionado con la moda o el protocolo, detrás de esta decisión confluyen factores históricos, políticos y comunicativos que explican por qué la Casa Real española sigue un camino distinto al de otras coronas europeas.

La llamativa anomalía de la princesa Leonor y la infanta Sofía en Europa

En los últimos años, varias de las futuras reinas europeas celebraron su mayoría de edad con imágenes que rápidamente recorrieron el mundo: vestidos de gala, cenas de Estado y las tradicionales tiaras familiares.

Ese fue el caso de Amalia de Países Bajos, Elisabeth de Bélgica e Ingrid Alexandra de Noruega, quienes debutaron con estas emblemáticas joyas alrededor de sus 18 años, consolidando públicamente su papel dentro de sus respectivas monarquías.

Amalia de Holanda y Elisabeth de Bélgica. Foto: Instagram / pointdevue.

España representa una excepción. Leonor, que ya alcanzó la mayoría de edad y juró la Constitución, continúa sin aparecer con una tiara en actos oficiales. Lo mismo ocurre con la infanta Sofía, cuya agenda institucional también mantiene un perfil moderado.

Esta diferencia responde, en buena medida, a la escasez de cenas de gala organizadas por la Corona española y a una estrategia institucional que prioriza una imagen más cercana y sobria frente al despliegue ceremonial.

Qué son las “joyas de pasar” y cómo impactan en el protocolo de España

Uno de los elementos más característicos de la monarquía española son las conocidas “joyas de pasar”, un conjunto de piezas históricas que no pertenecen de forma personal a la reina, sino que forman parte del patrimonio institucional de la Corona.

Estas joyas se transmiten de una reina a otra como símbolo de continuidad dinástica y solo suelen utilizarse en ceremonias de máxima relevancia protocolaria.

Tiara de la Flor de Lis en la reina Letizia de España. Las llamadas "joyas de pasar" forman parte del patrimonio histórico de la Corona española y simbolizan la continuidad de la monarquía entre generaciones. Foto: Pinterest.

Entre ellas sobresalen piezas de enorme valor histórico, como la tiara de la Flor de Lis o la popular “tiara rusa”, habitualmente lucidas por la reina Letizia en visitas de Estado y banquetes oficiales.

Precisamente porque estas joyas están reservadas para ocasiones muy específicas, la ausencia de grandes eventos diplomáticos en España durante los últimos años también explica por qué Leonor y Sofía aún no tuvieron la oportunidad de utilizarlas.

El debut de las infantas Elena y Cristina: la comparación histórica que expone el retraso

La comparación con generaciones anteriores también alimenta el debate. Las infantas Elena y Cristina, hermanas del rey Felipe VI, hicieron su debut con tiara en 1985 durante una visita de Estado, cuando tenían 22 y 20 años, respectivamente.

Si bien ninguna de las dos era heredera al trono, aquel acontecimiento reflejaba una época en la que la actividad protocolaria de la monarquía española incluía con mayor frecuencia grandes cenas de gala.

El debut con tiara de las infantas Elena y Cristina en 1985 reavivó las comparaciones con la situación actual de Leonor y Sofía. Foto: Vanity Fair.

En otras casas reales también comenzaron recientemente a participar princesas que no son herederas directas. Es el caso de Ariane de Países Bajos y Eléonore de Bélgica, quienes ya aparecieron con tiara durante actos oficiales junto a sus familias. Ese contraste vuelve más evidente la singularidad del caso español.

Cómo influyen las redes sociales en la percepción pública de las futuras reinas

Las redes sociales modificaron la manera en que se analiza la actividad de las familias reales. Fotografías oficiales, comparaciones entre estilismos y videos de ceremonias circulan a gran velocidad, generando debates que trascienden las fronteras de cada país.

En ese contexto, las imágenes de Amalia, Elisabeth o Ingrid Alexandra utilizando tiaras suelen viralizarse y reavivan la pregunta sobre cuándo llegará el turno de Leonor.

Para muchos especialistas en comunicación institucional, esta comparación permanente contribuye a construir una narrativa internacional sobre cómo deberían presentarse las futuras reinas europeas, aun cuando cada monarquía responda a tradiciones y estrategias completamente distintas.

Las redes sociales multiplicaron las comparaciones entre las futuras reinas de Europa y alimentan el debate sobre la ausencia de una imagen de Leonor con tiara. Foto: Reuters/Archie Andrews/ABACAPRESS.COM.

La estrategia comunicativa de Felipe VI ante la erosión de la imagen real

Desde la llegada de Felipe VI al trono, la Casa Real española impulsó una política de mayor austeridad institucional con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana tras los años de desgaste que atravesó la monarquía.

Dentro de esa estrategia, la prioridad ha estado puesta en reforzar la formación de la princesa Leonor (como ocurrió con su juramento de la Constitución y su preparación militar) antes que en potenciar ceremonias de fuerte carga simbólica.

La formación institucional y militar de la princesa Leonor se convirtió en una prioridad para Felipe VI, relegando los grandes gestos ceremoniales a un segundo plano. Foto: EFE / Casa de S.M. El Rey.

La utilización de tiaras y otros elementos tradicionales quedó así relegada a un segundo plano, privilegiando una imagen de cercanía y moderación frente a una sociedad que exige mayor transparencia de las instituciones.

Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo. Sin visitas de Estado que incluyan grandes banquetes oficiales en el corto plazo, el esperado debut con tiara de la princesa Leonor y de la infanta Sofía podría seguir demorándose, prolongando una singularidad que las distingue del resto de las jóvenes integrantes de la realeza europea.