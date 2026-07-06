Entre oraciones, banderas de Irán y pedidos de venganza, millones de personas participan en la procesión fúnebre de Alí Jamenei en Teherán

Millones de iraníes participan en la procesión fúnebre de Alí Jameneí en Teherán Foto: EFE

Millones de iraníes participaron este lunes en la procesión fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí, con gritos de venganza por su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero.

La procesión comenzó a primera hora de la mañana en la avenida Damavand y avanzó por las plazas de Imán Hosein y Engelab hasta la emblemática plaza Azadi, en un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros que atraviesa la capital de este a oeste.

Millones de iraníes participan en la procesión fúnebre de Alí Jameneí en Teherán Foto: EFE

Sin embargo, la carroza fúnebre que transportaba los ataúdes del ex líder supremo y sus cuatro familiares se unió a la multitud más tarde desde la céntrica plaza Engelab.

Durante todo el recorrido y en las áreas circundantes un mar de personas salió a las calles, en una multitud que no se veía en la capital desde hace años, todo ello en medio de un alto calor.

Millones de iraníes toman las calles de Teherán en el funeral de Alí Jameneí

Pedidos de venganza y amenazas contra Israel y Estados Unidos

Los participantes portaban banderas de Irán, retratos de Jameneí y carteles que pedían venganza y la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Habrá sangre”, rezaban algunas banderas y carteles en persa e inglés, mientras la multitud coreaba las habituales consignas de “muerte a Estados Unidos” y “muerte a Israel”.

Millones de iraníes participan en la procesión fúnebre de Alí Jameneí en Teherán Foto: EFE

El presidente del comité organizador de la ceremonia, el general Hasan Hasanzadeh, señaló que de acuerdo con las previsiones de asistencia se estima que el evento se extendería lo necesario: “No tenemos ninguna prisa por dar por concluido el acto. Nuestro esfuerzo es que todos los peregrinos que han llegado desde distintos puntos del país para despedirse y acompañar a nuestro imán mártir puedan participar plenamente de este ambiente espiritual”, afirmó.

Las autoridades iraníes han presentado los funerales públicos que han tenido lugar desde el sábado en la capital iraní como una demostración de unidad nacional tras la muerte de Jameneí, quien dirigió la República Islámica durante más de 36 años.

Al concluir esta jornada, los féretros serán trasladados a la ciudad de Qom para otra procesión el martes y posteriormente el miércoles se llevarán a cabo velorios en Irak.

El jueves, finalmente, será enterrado Jameneí en la ciudad sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiísmo.