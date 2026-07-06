Servicio Militar Obligatorio: quiénes deben hacerlo y qué beneficios reciben los jóvenes que se incorporan a las Fuerzas Armadas

Quiénes están exentos del servicio militar obligatorio en Colombia. Foto: Freepik.

El servicio militar en Colombia es una obligación establecida por ley para los hombres que alcanzan la mayoría de edad. Cada año, miles de jóvenes deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar y determinar si prestarán servicio en las Fuerzas Armadas, si están exentos de hacerlo o si deben cumplir con otros requisitos.

El proceso, supervisado por el Ejército Nacional de Colombia, está regulado por la Ley 1861 de 2017, que establece que los hombres mayores de 18 años deben definir su situación militar. En los últimos años, el sistema de reclutamiento fue modernizado, incluyó nuevas modalidades de incorporación y actualizó los mecanismos para el pago de la cuota de compensación militar, además de mantener las exenciones previstas por la legislación.

Quiénes deben presentarse y cuánto dura el servicio

Los hombres mayores de 18 años deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar. En el caso de las mujeres, la incorporación a las Fuerzas Militares es voluntaria.

La duración del servicio militar varía según la modalidad de incorporación. En la mayoría de los casos, quienes finalizaron sus estudios de bachillerato cumplen un periodo de 12 meses, mientras que otras modalidades pueden extenderse hasta los 18 meses, de acuerdo con lo establecido por la ley.

Cuál es el sueldo por prestar servicio militar en Colombia. Foto: Freepik

Durante ese tiempo, los soldados participan en tareas de apoyo a las Fuerzas Armadas, como vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en distintas regiones del país. El proceso de inscripción comienza con el registro del ciudadano en la plataforma oficial de incorporación o directamente en un Distrito Militar.

Cuál es el sueldo por prestar servicio militar

Quienes prestan el servicio militar reciben una bonificación económica mensual que equivale a aproximadamente un sueldo básico de Colombia, además de alojamiento, alimentación, uniformes, atención médica y otros beneficios establecidos por la normativa vigente.

Al finalizar el periodo de servicio, también perciben un pago de licenciamiento destinado a facilitar su reintegración a la vida civil.

Quiénes están exentos del servicio militar obligatorio en Colombia

La legislación colombiana contempla distintas causales de exención del servicio militar. Entre ellas se encuentran:

Personas con discapacidad o con condiciones médicas que les impidan prestar servicio.

Ciudadanos que acrediten determinadas circunstancias familiares o socioeconómicas previstas por la ley, como ser el único sostén económico del hogar.

Integrantes de comunidades indígenas que residen en sus territorios y conservan su identidad cultural.

Religiosos pertenecientes a instituciones reconocidas.

Fuerzas Armadas de Colombia. Foto: Freepik

Además, quienes no sean incorporados al servicio y cumplan los requisitos establecidos por la normativa pueden regularizar su situación militar mediante el pago de la cuota de compensación militar, cuando corresponda.

Global Firepower 2026: Colombia se consolida como la principal potencia naval de Sudamérica

Colombia se posiciona como el país con mayor fortaleza naval de Sudamérica, de acuerdo con el ranking Global Firepower 2026, que evalúa a las armadas del mundo según la cantidad de embarcaciones militares en servicio.

En el apartado Navy Fleet Strength by Country, el país ocupa el puesto 13 a nivel mundial, con un total de 213 embarcaciones activas, lo que lo convierte en el líder regional por delante de otras potencias navales sudamericanas. Este resultado responde a la magnitud de su flota y a la operatividad constante de sus unidades.

Fuerzas Armadas de Colombia. Foto: Freepik

A diferencia de países como Brasil o Chile, que cuentan con buques de mayor tonelaje y capacidad de proyección oceánica, la fortaleza de Colombia radica en una flota numerosa orientada al control marítimo y la seguridad territorial. La Armada Nacional de Colombia ha desarrollado una estrategia centrada en la vigilancia costera, el patrullaje permanente y el combate contra amenazas no convencionales, lo que le permite mantener una presencia efectiva tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico.

El liderazgo colombiano en cantidad de embarcaciones responde a una planificación enfocada en la capacidad operativa. La incorporación y el mantenimiento de patrulleros, corbetas y fragatas permiten realizar de forma continua misiones contra el narcotráfico, el contrabando y la piratería marítima. Esta capacidad de despliegue refuerza su posición como la armada con mayor número de unidades activas de Sudamérica, incluso por encima de países que cuentan con buques de mayor tamaño o capacidad oceánica.