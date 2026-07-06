Una senadora de Paraguay insultó a Mbappé con mensajes racistas: “Lo más instruido que escuchó eran chimpancés”

La senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, insultó a Kylian Mbappé con mensajes racistas. Foto: ABC py - Reuters (Dylan Martínez)

La eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo final en Filadelfia. La derrota 1 a 0 frente a Francia derivó en una fuerte controversia extradeportiva que escaló rápidamente a nivel internacional tras una serie de mensajes racistas publicados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé.

Francia eliminó a Paraguay en un partido cargado de tensión

El encuentro había estado marcado por la fricción desde el inicio. En un partido áspero, con cruces permanentes y varias discusiones entre los futbolistas, Francia consiguió el pase a los cuartos de final gracias a un penal convertido por Mbappé.

Kylian Mbappé convirtió un gol de penal y eliminó en octavos de final a la Selección de Paraguay del Mundial 2026. Foto: Reuters

Sin embargo, la temperatura no bajó después del encuentro. Tras el final del partido, el delantero del Real Madrid protagonizó un intercambio con el arquero paraguayo Orlando Gill. Según trascendió, Mbappé no le estrechó la mano al guardameta cuando este intentó acercarse para saludarlo, un gesto que rápidamente comenzó a generar repercusiones.

Los polémicos mensajes de Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé

Entre quienes reaccionaron al comportamiento del delantero francés estuvo la senadora Celeste Amarilla, integrante del Partido Liberal Radical Auténtico. A través de sus redes sociales publicó una serie de mensajes cargados de descalificaciones personales contra la figura gala.

Con el correr de las publicaciones, el tono fue escalando hasta incluir expresiones de carácter racista y ofensivo. Amarilla calificó a Mbappé como un “camerunés colonizado” y realizó comentarios discriminatorios vinculados a sus orígenes.

Además, sostuvo que el delantero había jugado “nervioso y muerto de miedo” durante todo el encuentro y cuestionó la actuación del seleccionado francés pese a la victoria. En otro de los mensajes, incluso lamentó que los jugadores paraguayos no hubieran reaccionado físicamente contra el atacante una vez concluido el partido.

La contundente respuesta de Kylian Mbappé en redes sociales

La reacción del capitán francés llegó a través de su cuenta de X. Allí, Mbappé apuntó directamente contra la legisladora paraguaya, calificó sus comentarios como racistas y cuestionó la responsabilidad institucional de una representante política.

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, escribió el delantero en el comienzo de su descargo. Lejos de extender sus críticas al país sudamericano, el goleador remarcó que la senadora no representa el espíritu del pueblo paraguayo.

“Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, afirmó. El mensaje fue ampliamente compartido y recibió respaldo de miles de usuarios en diferentes partes del mundo.

Kylian Mbappé defendió a Paraguay y condenó el racismo

En su publicación, el atacante también destacó la campaña realizada por la “Albirroja” en la Copa del Mundo y lamentó que la controversia terminara eclipsando el rendimiento deportivo del equipo.

Mbappé cerró su respuesta con una condena explícita al racismo y un mensaje de fuerte impacto internacional: “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

De esta manera, una participación mundialista que había dejado a Paraguay cerca de una de las grandes sorpresas del torneo concluyó envuelta en una controversia que trasciende al fútbol. El episodio volvió a poner en debate la lucha contra el racismo en el deporte y la responsabilidad de los dirigentes y figuras públicas en el uso de las redes sociales.