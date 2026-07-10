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¿Qué ropa usar hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 10 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo
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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
Viento
Sureste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sureste 10 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Cubierto
10°
Viento
Sureste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol17:55
Horas de luz9h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación20%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 10 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:58 y se pone a las 17:55, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 10 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Sureste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 11 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 9 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 Sureste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 Sureste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 Sureste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Sureste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Este 12 - 28 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Este 11 - 27 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Este 9 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Este 9 - 19 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 12° 12° Sureste 10 - 19 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 12° 12° Sureste 10 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 11° 11° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
20:00 10° 10° Sureste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
21:00 10° 10° Sureste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
22:00 10° 10° Sureste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Sureste 7 - 12 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Sur 7 - 12 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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