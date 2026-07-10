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¿Qué ropa usar hoy en San Juan? El pronóstico para este 10 de julio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:33
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 13m
Fase lunarMenguante
Iluminación20%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 10 de julio de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:33 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 10 de julio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° Sur 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Sureste 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Sureste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Sureste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Sureste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Sureste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sureste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sureste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Sur 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Sur 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sureste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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