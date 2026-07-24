¿Qué ropa usar hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 24 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 14 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.