Regresa una histórica empresa de lácteos: superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

La Suipachense vuelve a funcionar en Suipacha. Foto: La Suipachense

Vuelve a funcionar La Suipachense, una empresa de lácteos del partido bonaerense de Suipacha fundada hace más de 70 años. Después de un período complejo a nivel económico, la compañía anunció su quiebra a finales del año pasado y el despido de sus trabajadores. Sin embargo, a más de diez meses de la parálisis total, en junio de 2026, se confirmó el ingreso de Compañía Láctea Suipacha S.A. como nueva gestora.

Este movimiento implica una reactivación laboral en esta ciudad, que se sostiene en gran parte por la presencia de la empresa, la más importante de toda Suipacha. Compañía Láctea Suipacha S.A. fue aceptada como dueña de La Suipachense tras una resolución de Leandro Julio Enríquez, juez civil y comercial de Mercedes.

En la página oficial de la fábrica sostienen que los nuevos dueños retoman la trayectoria con una “visión renovada” sumando “tecnología de punta, procesos modernos y vocación de servicio“.

Productos de La Suipachense. Foto: La Suipachense

La Suipachense reactiva la producción tras superar la quiebra y la parálisis por diez meses

La producción de La Suipachense se ha ido retomando de manera progresiva a partir del mes de julio. Los trabajadores comenzarán a ocuparse de los productos que están sujetos a líneas de secado o leche en polvo y empaquetado en el envase conocido como “Tetra Brik” y también en sachet. Compañía Láctea Suipacha S.A. se fijó como objetivo incrementar el volumen de leche recibido hasta alcanzar los 250.000 litros diarios. Actualmente, están trabajando sobre un total de 50.000 litros de leche.

Generación de empleo: más trabajadores se suman a la reactivación de la empresa láctea

Para lograr este impacto en el mercado paulatinamente, se reincorporaron la mitad de los trabajadores con una jornada parcial. En este momento, la empresa de lácteos se encuentra funcionado con un total de 55 empleados, pero el objetivo de la nueva gestión es alcanzar los 140 trabajadores, como solían tener en su planta antes de la quiebra.

Qué productos vuelve a lanzar La Suipachense al mercado

Entre los productos que conservó la nueva gestión se encuentran, Lácteos Conosur y La Suipachense, dos de los más conocidos y más vendidos de la fábrica en el partido bonaerense. Sin embargo, también habrá relanzamiento de productos.

La Suipachense es la empresa láctea más importante del partido bonaerense. Foto: La Suipachense

No solo buscarán reactivar la línea de leche en polvo, también la producción de postres y yogures. Según indicó iProfesional, la empresa de lácteos prevé sumar mercadería de quesería y manteca. De hecho, a su vez, tienen en la mira lograr la exportación de las líneas de secado.

El camino de La Suipachense desde la quiebra hasta el regreso a la actividad

En noviembre de 2025, La Suipachense paralizó su producción con salarios impagos y deudas millonarias. Con la nueva gestión busca volver a convertirse en el faro de la industria láctea del partido bonaerense que hoy cuenta con tan solo 120 mil habitantes. Es que no hay solo planes de exportar sus productos, también quieren recuperar presencia entre los comercios locales de Suipacha, una ciudad conocida principalmente por su producción ganadera y agrícola.