La agenda de Javier Milei en Brasil: de la visita a San Pablo al encuentro con Flavio Bolsonaro

El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. Foto: Presidencia

Javier Milei realiza una visita oficial a Brasil con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la República Argentina y el país vecino.

El mandatario partirá este viernes por la noche junto a su comitiva en vuelo oficial hacia San Pablo, lugar donde estará en su visita.

Javier Milei en Brasil. Foto: Reuters

La jornada central de la visita tendrá lugar el sábado, cuando el presidente se traslade alrededor de las 9 al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.

A continuación se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras.

Javier Milei. Foto: REUTERS

Posteriormente, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro, en la que se abordarán temas de la agenda bilateral.

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal.

El presidente de Argentina y el actual senador brasileño se reunirán en Buenos Aires. Foto: UOL Noticias

Milei no podrá ver a Jair Bolsonaro

El Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó las restricciones de la prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro y frustró la idea de Javier Milei de ir a visitarlo.

El juez Alexandre de Moraes desestimó la semana pasada el recurso presentado por la defensa del ex jefe de Estado para autorizar el encuentro con el libertario durante la semana próxima en la ciudad de Brasilia.

Javier Milei y Jair Bolsonaro. Foto: EFE

El fallo del magistrado sostiene que por un plazo de 30 días Bolsonaro tendrá permitido únicamente recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas, al tiempo que aquellas visitas con fines políticos permanecerán prohibidas hasta termine la campaña electoral.

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 ante el actual mandatario, Lula da Silva.