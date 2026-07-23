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¿Paro de colectivos en el AMBA? Cómo están los acuerdos salariales entre la UTA y el Gobierno

El gremio conducido por Roberto Fernández busca sellar un acuerdo con las cámaras empresarias para el trimestre julio-septiembre

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Paro de colectivos. Foto: NA.
Paro de colectivos. Foto: NA.
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Luego de semanas de tensión y ante las advertencias de medidas de fuerza en el transporte público, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector alcanzaron un acuerdo salarial para el trimestre julio-septiembre. El entendimiento, rubricado con la mediación de la Secretaría de Trabajo -dependiente del Ministerio de Capital Humano-, beneficia a los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y lleva tranquilidad a los millones de usuarios que a diario utilizan el servicio.

El esquema acordado fija una recomposición en el básico de los choferes y suma sumas extraordinarias, garantizando una tregua en el conflicto al menos hasta septiembre, mes en el que las partes volverán a sentarse para analizar la evolución de la inflación y los costos operativos de las empresas. Además, los representantes gremiales y los empresarios despejaron la posibilidad de un un paro general de colectivos.

Cambia el recorrido de las líneas 51 y 388. Foto: C5N

Los detalles del acuerdo salarial entre la UTA y las cámaras empresarias

Sueldo básico para el personal de conducción

Julio: $1.645.721,36.

Agosto: $1.676.990,06.

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Septiembre: $1.707.175,88. (aplica con montos proporcionales para el resto de las categorías de la actividad).

Suma extraordinaria

Se liquidará una gratificación extraordinaria por única vez de carácter no remunerativo de $170.000 para los choferes (proporcional según horas trabajadas y categoría).

Actualización de viáticos (por día trabajado)

Julio: $20.000.

Agosto: $21.000.

Septiembre: $22.000.

Cláusula de revisión

Gremio y empresarios se reunirán durante el mes de septiembre para evaluar el impacto de los precios en el poder adquisitivo y revisar la estructura de costos de las compañías de transporte.

Paro de colectivosColectivosTransporte públicoUnión EuropeaUnión Tranviarios Automotor (UTA)Gobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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