Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 6 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 6 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Niebla
12°
Viento
Suroeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Sureste 2 - 10 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
15°
Viento
Sureste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 13 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol17:49
Horas de luz9h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación68%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 6 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:54 y se pone a las 17:49, dando aproximadamente 9h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 6 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 20 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 6 - 9 km/h 0% Neblina
02:00 15° 15° Este 13 - 10 km/h 0% Neblina
03:00 12° 12° Sur 5 - 11 km/h 0% Niebla
04:00 12° 12° Sur 4 - 12 km/h 0% Niebla
05:00 12° 12° Sureste 2 - 10 km/h 0% Niebla
06:00 12° 12° Sureste 2 - 7 km/h 0% Niebla
07:00 12° 12° Sur 3 - 9 km/h 0% Niebla
08:00 12° 12° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Niebla
09:00 12° 12° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Niebla
10:00 12° 12° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Niebla
11:00 13° 13° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Niebla
12:00 14° 14° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Sur 3 - 13 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Sur 3 - 11 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Sureste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Sureste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sureste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Este 3 - 9 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Noreste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Noreste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Este 1 - 9 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
23:00 15° 15° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
24:00 15° 15° Sureste 7 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Ciudad de Buenos Airestiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires:a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

    Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires: a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

  2. Alerta amarilla por lluvias con actividad eléctrica en Buenos Aires:cómo va a estar el clima el fin de semana

    Alerta amarilla por lluvias con actividad eléctrica en Buenos Aires: cómo va a estar el clima el fin de semana

  3. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  4. ¿Se acercan las tormentas?:cuándo llueve en Buenos Aires, según el pronóstico

    ¿Se acercan las tormentas?: cuándo llueve en Buenos Aires, según el pronóstico

  5. Inestabilidad y alerta por lluvias en varias provincias:cómo seguirá el clima según el Servicio Meteorológico Nacional

    Inestabilidad y alerta por lluvias en varias provincias: cómo seguirá el clima según el Servicio Meteorológico Nacional
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso:“No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso: “No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

Cristina Kirchner despidió al Indio Solari:“Vivir solo cuesta vida”

El Gobierno despidió al Indio Solari mediante un comunicado oficial:“Dejó una huella imborrable en la cultura argentina”

La emoción de Axel Kicillof tras la muerte del Indio Solari:“Despedimos a un héroe argentino”

Economía

ANSES en junio:quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

ANSES en junio: quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

Hidrovía:el Gobierno preadjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul - Servimagnus

ANSES actualizó el SUAF para veteranos de Malvinas:cuánto se cobra en junio 2026 por hijo, cónyuge y ayuda escolar

Aumentan las tarifas del gas propano:el Gobierno reduce subsidios y eleva los costos en 10 provincias

Internacionales

La cuadratura del triángulo:China busca seducir a Europa para una política triangular, pero ¿logrará separarla de EEUU?

La cuadratura del triángulo: China busca seducir a Europa para una política triangular, pero ¿logrará separarla de EEUU?

De Isócrates a Marco Rubio:la “empresa común” de occidente y el gran desafío de la unidad americana

El Brasil de Lula:él busca un cuarto mandato, pero los ciudadanos lo perciben como “corrupto” y observan como “fracaso” su modelo económico

El país que sorprende con la mayor flota de buques de guerra en todo el mundo y que tiene una modernización acelerada