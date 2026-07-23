Préstamos personales de $20 millones: qué banco ofrece la tasa más baja en julio de 2026

Préstamos personales de bancos. Foto: NA.

Los préstamos personales continúan siendo una de las herramientas financieras más utilizadas por quienes necesitan obtener dinero para realizar una compra importante, financiar un proyecto, afrontar gastos imprevistos o unificar deudas. En este marco, se dieron a conocer cuáles son los bancos que ofrecen tasas bajas durante julio 2026.

Entidades como Banco Galicia, Banco Nación y BBVA ofrecen líneas de crédito que permiten solicitar hasta $20.000.000, con cuotas fijas y plazos que llegan hasta los 72 meses. Sin embargo, antes de elegir un préstamo es importante comparar no solo el monto disponible, sino también las tasas de interés, los requisitos de acceso y las condiciones de devolución, ya que estos factores pueden impactar significativamente en el costo final del financiamiento.

Préstamos personales.

Préstamo personal de Banco Galicia

Banco Galicia permite solicitar préstamos de hasta $30.400.000, por lo que un crédito de $20.000.000 se encuentra dentro del límite disponible.

Entre las principales características se destacan plazos de devolución de entre 6 y 72 meses, sistema francés de amortización, acreditación inmediata del dinero en la cuenta, primer vencimiento a los 45 días y ausencia de costos de otorgamiento. Además, el dinero es de libre destino.

Para acceder al préstamo es necesario tener entre 18 y 80 años, acreditar ingresos mensuales desde $310.000, ser cliente del banco y contar con el Token de seguridad habilitado.

Las tasas varían según el perfil del cliente. Para los clientes Éminent, la TNA es del 79%, mientras que para los segmentos Plus y Gold asciende al 99%. La tasa definitiva depende de la evaluación crediticia realizada por la entidad antes de aprobar la operación.

La solicitud puede realizarse completamente desde la aplicación o el home banking, seleccionando el monto y el plazo deseados.

Banco Nación ofrece la tasa más baja

El Banco Nación dispone de una de las propuestas más competitivas del mercado para quienes cobran sus haberes en la entidad o mediante el Sistema Nacional de Pagos.

El monto máximo disponible alcanza los $100.000.000, ampliamente superior a los $20 millones buscados por muchos clientes. Además, permite solicitar un nuevo crédito una vez cancelado al menos el 10% del capital del préstamo anterior.

Las condiciones incluyen montos desde $10.000, plazos de hasta 72 meses, sistema francés y débito automático de las cuotas. En julio de 2026, las tasas vigentes son:

TNA: 56%.

Tasa Efectiva Anual (TEA): 72,86%.

Costo Financiero Total (CFT) con TNA: 67,76%.

CFT con TEA: 93,32%.

Entre los requisitos figuran no superar la edad jubilatoria al finalizar el crédito y percibir los ingresos a través del Banco Nación.

BBVA permite gestionar todo el trámite online

BBVA también ofrece préstamos personales de hasta $40.000.000, por lo que permite solicitar un crédito de $20.000.000 de forma totalmente digital.

Los préstamos tienen tasa fija, plazos de entre 6 y 60 meses, sistema francés y no poseen costo de otorgamiento. Además, la cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos del solicitante.

Para acceder al crédito se debe tener entre 18 y 74 años, acreditar ingresos mínimos de $308.200 y cumplir con la antigüedad laboral exigida según la actividad.

Durante julio de 2026, BBVA informa una TNA del 129% y una TEA del 240,51%, una de las tasas más elevadas entre las entidades analizadas.

El banco permite cancelar el préstamo anticipadamente sin costo cuando ya transcurrieron 180 días desde el otorgamiento o se abonó al menos el 25% del plazo original. En caso contrario, se aplica un cargo equivalente al 4% más IVA sobre el saldo correspondiente.

Préstamos personales.

¿Qué banco conviene para pedir un préstamo de $20.000.000?

Al comparar las tres propuestas, Banco Nación presenta la tasa nominal anual más baja, con un 56%, seguido por Banco Galicia, cuya TNA parte del 79% para determinados perfiles de clientes. En tanto, BBVA ofrece mayor flexibilidad para gestionar el trámite de manera completamente online, aunque con una tasa considerablemente más alta.

Antes de solicitar un préstamo personal, resulta recomendable utilizar los simuladores disponibles en cada entidad para conocer el valor de las cuotas, el costo financiero total y verificar cuál es la opción que mejor se adapta a la capacidad de pago de cada solicitante.