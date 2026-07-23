Crece la tensión en Medio Oriente: Donald Trump amenazó con un “ataque masivo” contra Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Nathan Howard)

La crisis entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, revelara que analiza ordenar un “ataque masivo” contra la República Islámica, una operación que, según adelantó, sería incluso mayor que la ofensiva militar lanzada el pasado 28 de febrero y que derivó en la guerra que actualmente enfrenta a ambos países.

Las declaraciones fueron realizadas durante una breve entrevista telefónica con el medio estadounidense Axios, en la que el mandatario dejó abierta la posibilidad de una nueva intervención militar en Medio Oriente.

Trump: “Estoy considerando un ataque masivo”

Consultado sobre la evolución del conflicto, Trump afirmó que la decisión aún no está tomada, aunque reconoció que el Pentágono ya tendría preparados distintos escenarios militares.

“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, sostuvo el presidente.

Las declaraciones representan uno de los mensajes más duros emitidos por la Casa Blanca desde el reinicio de las hostilidades y alimentan la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto en la región.

El rol de Israel en una eventual ofensiva

Trump también se refirió al posible papel de Israel en una nueva operación militar contra Irán y aseguró que el gobierno israelí respaldaría inmediatamente una ofensiva estadounidense.

Según explicó, “Israel se uniría en dos minutos” si Washington solicitara su participación.

Sin embargo, el mandatario dejó en claro que Estados Unidos cuenta con capacidad suficiente para actuar de manera unilateral y remarcó que no necesita el apoyo de ningún aliado para llevar adelante un ataque contra territorio iraní.

Irán quiere negociar, pero “todavía no ha sufrido lo suficiente”

Pese a endurecer su discurso, Trump sostuvo que las autoridades iraníes continúan interesadas en alcanzar un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear.

No obstante, consideró que todavía no existen las condiciones políticas para cerrar un entendimiento.

“Irán quiere negociar, pero todavía no ha sufrido lo suficiente”, expresó el presidente, dejando entrever que mantendrá la presión militar antes de aceptar una eventual negociación.

Guerra en Medio Oriente entre EE.UU. e Irán. Foto: via REUTERS

Una tregua que duró poco

El nuevo intercambio de amenazas llega apenas semanas después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento destinado a establecer un alto el fuego, garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz y abrir una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, ese acuerdo colapsó rápidamente y los enfrentamientos se reanudaron.

Desde hace dos semanas, ambos países mantienen un intenso intercambio de ataques que volvió a colocar a Medio Oriente en uno de los momentos de mayor tensión de los últimos años, mientras la comunidad internacional sigue con preocupación la posibilidad de una escalada militar de consecuencias imprevisibles para la estabilidad regional y el mercado energético mundial.