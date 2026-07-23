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Luis Caputo visitó La Rural y bajó las expectativas sobre un anuncio de nuevas bajas de las retenciones

El ministro de Economía adelantó que no habrá una modificación sobre los derechos de exportación. “Los anuncios ya se hicieron”, sostuvo el funcionario.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Luis Caputo en La Rural.
Luis Caputo en La Rural. Foto: NA
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El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó la Exposición Rural de Palermo y bajó las expectativas del campo sobre un anuncio en la baja de las retenciones por parte del presidente Javier Milei, quien estará presente en el acto inaugural del próximo domingo.

El funcionario visitó la muestra del sector agropecuario y mantuvo un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina. Consultado por la prensa, el funcionario nacional fue moderado y descartó un anuncio sobre los Derechos de Exportación.

“Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, sostuvo.

Luis Caputo en La Rural.
Luis Caputo en La Rural. Foto: NA

El titular del Palacio de Hacienda destacó el rol que mantiene el campo como uno de los grandes generadores de divisas, y afirmó que es “uno de los motores principales de la economía”. En la misma línea, señaló que “por suerte, ahora hay otros motores más”, haciendo referencia a los sectores de la minería y la energía.

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Mejora en la calificación

Caputo también habló sobre la mejora en la calificación crediticia otorgada por Moody’s, que se suma a la de Fitch y S&P, y precisó que “muestran que hay un cambio estructural en el país y eso es lo que están viendo todos”.

“Cuando le sacamos la estacionalidad y nos concentramos en la tendencia ciclo, la economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, cosa que no pasaba hace más de 15 años. Todos los motivos para estar optimistas”, concluyó.

La última baja de retenciones

La última rebaja en las retenciones fue realizada por el presidente durante su discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde luego se realizó una presentación en el Ministerio de Economía y se conocieron mayores detalles sobre el esquema de reducciones.

Javier Milei Bolsa de Cereales. Foto: Presidencia
  • Trigo y cebada: pasará de 7,5% a 5,5%.
  • Soja, maíz, girasol y sorgo: entre 0,25% y 0,5% mensual a partir de enero de 2027 y por dos años.
  • Soja: 0,25% mensual durante todo 2027 (pasará de 24% a 21%). A partir de 2028 será de 0,5% y pasará de 21% a 15%.
  • Maíz y sorgo: serán bajas trimestrales por una “cuestión numérica”. A partir de febrero de 2027 pasará a 8,25%, a 8% en mayo, a 7,75% en agosto y a 7,5% en noviembre. A partir de febrero de 2028 pasará a 7%, a 6,5% en mayo, a 6% en agosto y a 5,5% en noviembre.
  • Girasol: en 2027 pasará a 4,25% en marzo y 4% en septiembre. A partir de marzo de 2028 pasará a 3,5% y 3% en septiembre.
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