La reunión clave de Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich con aliados para afinar la letra del proyecto de Propiedad Privada

Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. Foto: NA

El tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, postergado tres veces, se terminará de ajustar en una reunión clave entre Patricia Bullrich, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, Federico Sturzenegger y los equipos del Ministerio de Desregulación.

Con expectativas de conquistar los votos, luego de que el debate se postergara hasta el 6 de agosto ante la falta de respaldos en el Senado, la Casa Rosada resolvió ordenar el tema luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado se opusiera a los cambios instrumentados a último momento.

Federico Sturzenegger. Foto: NA

Incluso, en algunos despachos de Balcarce 50 aseguraron que el funcionario lanzó advertencia sobre posibles vetos de la ley si se sancionaba la última versión del proyecto que acumuló 15 versiones.

El martes pasado la mesa política respaldó las modificaciones que habilitó la legisladora, pero resolvió poner paños fríos en la tensión abierta por lo que convocó al intercambio. Estarán presentes los titulares de las comisiones involucradas: la de Asuntos Constitucionales, por lo que participará Agustín Coto, y la de Legislación General que conduce Nadia Márquez.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Asimismo, dará el presente un legislador de los bloques federales para encarnar los reclamos de los gobernadores que, durante el tratamiento del proyecto del último jueves en la Cámara alta, marcaron sus discrepancias en particular en el articulado que habilita la compra de tierras por parte de agentes extranjeros.

El tema despertó conflicto interno. Incluso, la vicepresidenta Victoria Villarruel se expidió contra el punto de la reforma diseñada por Casa Rosada y protagonizó un duro cruce con Bullrich.

Bullrich y Villarruel Foto: -

El tema escaló cuando uno de los jefe de asesores de Bullrich, Cristian Larsen, denunciara a Mario “Pato” Russo, mano derecha de Villarruel, por amenazas. Días después, las dos exponentes del espacio se encontraron el pasado martes en el Senado para intentar disipar la tensión y resolver el conflicto.

Uno de los proyectos más esperados por la Casa Rosada

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es uno de los proyectos claves para el Poder Ejecutivo que espera poder tratarlo y finalmente sancionarlo tras el receso invernal en el Congreso. “Los votos van a estar”, se mostró confiado un integrante de la mesa política.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Luego de tres intentos fallidos por discutirlo, que trastocaron los planes libertarios por diversos motivos, parecen haberse ordenado e intentan volver a la carga para anotarse un nuevo triunfo legislativo.