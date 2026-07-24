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¿Qué ropa usar hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 24 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (11 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 24 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Este 16 - 26 km/h
Lluvia
90% 0.6 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 12 - 20 km/h
Lluvia
90% 0.7 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 12 - 22 km/h
Lluvia
90% 0.6 mm

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 16 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 11 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 4°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:25
Puesta del sol18:02
Horas de luz8h 37m
Fase lunarCreciente
Iluminación79%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 24 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:25 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 8h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 11 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 24 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 16 - 26 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 14 - 24 km/h 0% Cubierto
02:00 Este 14 - 23 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 15 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 Este 15 - 25 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 16 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Este 15 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Este 15 - 25 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Este 15 - 24 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Este 16 - 26 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Este 15 - 26 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Este 14 - 24 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Este 14 - 23 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Este 14 - 23 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Este 14 - 23 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Este 13 - 22 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sureste 13 - 22 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sureste 12 - 20 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sureste 12 - 19 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sureste 12 - 20 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sureste 14 - 22 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sureste 13 - 23 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sureste 12 - 22 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sureste 11 - 20 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sureste 11 - 18 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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