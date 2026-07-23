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Rotundo cambio del clima en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué día mejora el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional indica que las lluvias volverán a ser protagonistas en el AMBA y sus alrededores durante esta semana. Cómo sigue el clima, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Vuelven las lluvias a Buenos Aires.
Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: unsplash
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El sol volvió a brillar este miércoles 22 de julio, pero el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las lluvias volverán a ser protagonistas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores durante esta semana.

En tanto, el ingreso de humedad y la presencia de nubosidad mantendrán las condiciones inestables, pero el escenario cambiaría rápidamente después del paso del frente de lluvias.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

De acuerdo con el informe del SMN, el jueves será una jornada de transición: el cielo podrá mantenerse mayormente nublado, pero sin lluvias previstas para el AMBA.

Después de lo que será un día sin precipitaciones, el mal tiempo regresaría el viernes 24 de julio con probabilidad de lluvias, cuando se esperan precipitaciones sobre la región.

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Las tormentas podrían registrarse durante distintos momentos del día, aunque el SMN indica que el peor momento se dará por la tarde. De todas maneras, es importante que quienes tengan actividades al aire libre se mantengan atentos a las actualizaciones del pronóstico.

¿Cuándo dejan de llover en el AMBA?

La buena noticia para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense es que después de las lluvias del viernes, el panorama meteorológico comenzaría a mejorar.

Según las proyecciones oficiales del SMN, tras esa jornada llegarían varios días consecutivos con mayor estabilidad, presencia de sol y ausencia de precipitaciones.

Lluvias en Buenos Aires Foto: NA archivo

De esta manera, el AMBA dejaría atrás el período de inestabilidad y avanzaría hacia un fin de semana con mejores condiciones climáticas.

Cómo sigue el clima, día por día

  • Jueves: mínima de 7 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.
  • Viernes: mínima de 11 °C y máxima de 15 °C. Se esperan lluvias aisladas durante todo el día, con mayor fuerza a la tarde.
  • Sábado: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con niebla al comienzo del día.
  • Domingo: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.
  • Lunes: mínima de 12 °C y máxima de 16 °C y cielo nublado.

El clima en Buenos Aires: del frío intenso a una mejora gradual

El clima en Buenos Aires mostró cambios marcados durante los últimos días, con jornadas de frío intenso, mañanas con bajas temperaturas y un posterior repunte térmico que empezó a sentirse en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico continuará actualizándose para seguir de cerca la evolución del tiempo, las temperaturas y las posibles variaciones en las condiciones meteorológicas.

De cara a los próximos días, los especialistas recomiendan consultar el pronóstico actualizado del SMN antes de planificar actividades al aire libre, especialmente ante posibles cambios en los sistemas de lluvias o en la llegada de nuevas masas de aire frío. En este contexto, Buenos Aires podría mantener un escenario de temperaturas variables, con mañanas frescas, tardes más templadas y un clima que seguirá mostrando señales de transición.

ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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