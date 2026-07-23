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“Regalo de cortesía personal”: José Luis Rodríguez Zapatero rompió el silencio tras el escándalo de las joyas en su caja fuerte

El ex presidente del Gobierno español habló por primera vez luego de que se hallaran joyas valuadas en 1,3 millones de euros. Aseguró que las alhajas fueron un regalo de un país, pero no aclaró cuál.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero.
Entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: EFE
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El ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero señaló, en la primera entrevista tras su imputación por siete cargos relacionados con el tráfico de influencias, que las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho y valuadas en 1,3 millones de euros fueron un “regalo de cortesía personal” que recibió hace muchos años de un país que no reveló.

“Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años, y tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir: ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas ni en el valor que ahora se les ha atribuido”, explicó.

El expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por varios delitos de corrupción
El expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por varios delitos de corrupción. Foto: Euronews

Zapatero aseguró que incluso se habían llegado a olvidar de las joyas, que llevaban “muchísimos años” con ellos y estaban con las joyas de su familia.

“En absoluto quise defraudar y lo voy a sustanciar de manera adecuada. Pero insisto en lo último que pensábamos nosotros es en el valor patrimonial; lo teníamos ahí como un regalo de cortesía personal sin uso ni destino”, insistió.

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Entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero.
Entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: EFE

Durante la entrevista en la televisión pública TVE, el ex presidente defendió su inocencia en el caso por posible tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, por el que está acusado también de organización criminal, lavado de activos e incluso de contrabando, al hallarse en una caja fuerte de su oficina varias valiosas joyas de zafiros y diamantes.

Es la primera vez que el ex presidente socialista habla sobre esta pieza del caso, una de las más mediáticas, ya que una persona cercana a él aseguró que las joyas eran regalos y herencia familiar, antes de que se conociera la tasación de más de un millón de euros.

José Luis Rodríguez ZapateroEspañaJoyas
Matias Greisert
Matias Greisert

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