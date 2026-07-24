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¿Qué ropa usar hoy en Tucumán? El pronóstico para este 24 de julio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 24 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Neblina
Viento
Norte 3 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Este 2 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Noroeste 2 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 6 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 44m
Fase lunarCreciente
Iluminación79%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 24 de julio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:05 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 24 de julio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 6 - 22 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 11° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Suroeste 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Este 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° Norte 0 - 5 km/h 0% Neblina
07:00 11° Oeste 0 - 4 km/h 0% Neblina
08:00 Noroeste 1 - 5 km/h 0% Niebla
09:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Neblina
10:00 11° 11° Noreste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Este 2 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Sureste 2 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Sureste 3 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Sureste 5 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Sureste 6 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Sureste 4 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Este 2 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Noreste 2 - 12 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Oeste 1 - 8 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Noroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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