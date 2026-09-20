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Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (15 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Buenos Aires este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 13°. Con vientos de 15 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Oeste 7 - 18 km/h
Lluvia
90% 1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17°
Viento
Oeste 14 - 27 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 15 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 25°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:44
Puesta del sol18:46
Horas de luz12h 2m
Fase lunarCreciente
Iluminación66%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:44 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 12h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 15 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Norte 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 14° 14° Norte 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Norte 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 17° Norte 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Norte 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Norte 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 24° Norte 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Norte 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Noroeste 10 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Oeste 11 - 31 km/h 40% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Noroeste 8 - 30 km/h 70% 4.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Oeste 7 - 18 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Suroeste 5 - 16 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Noroeste 8 - 20 km/h 90% 4.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Noroeste 12 - 23 km/h 90% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 17° 17° Oeste 14 - 25 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 17° 17° Oeste 14 - 27 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Oeste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Oeste 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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