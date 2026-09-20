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Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (6.8 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Santa Fe este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 16°. Con vientos de 18 - 52 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Norte 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Norte 4 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 9 - 28 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 18 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 6.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 26°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:54
Puesta del sol18:57
Horas de luz12h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación66%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:54 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 6.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 18 - 52 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Norte 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Norte 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Norte 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Norte 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 16° 16° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 16° 16° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Norte 14 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 19° 19° Noreste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 20° 20° Norte 15 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 22° 23° Norte 15 - 33 km/h 0% Cubierto
13:00 24° 25° Norte 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 24° 25° Norte 13 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 25° 26° Norte 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 27° Noreste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Norte 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 23° Suroeste 13 - 17 km/h 40% 0.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sur 18 - 51 km/h 60% 5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Sur 16 - 31 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Sur 16 - 32 km/h 60% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Sur 9 - 28 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Sureste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sureste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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