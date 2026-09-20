Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

El pronóstico para Santa Fe este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 16°. Con vientos de 18 - 52 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 18 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 6.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:54
|Puesta del sol
|18:57
|Horas de luz
|12h 3m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:54 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 6.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 18 - 52 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Norte 13 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|17°
|17°
|Norte 12 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|17°
|17°
|Norte 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|16°
|16°
|Norte 9 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|16°
|16°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|16°
|16°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|16°
|16°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|17°
|17°
|Noreste 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|17°
|17°
|Norte 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|19°
|19°
|Noreste 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|20°
|20°
|Norte 15 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|22°
|23°
|Norte 15 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|24°
|25°
|Norte 17 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|24°
|25°
|Norte 13 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|25°
|26°
|Norte 8 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|26°
|27°
|Noreste 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|25°
|26°
|Norte 4 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|23°
|23°
|Suroeste 13 - 17 km/h
|40% 0.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|18°
|Sur 18 - 51 km/h
|60% 5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|18°
|18°
|Sur 16 - 31 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|18°
|18°
|Sur 16 - 32 km/h
|60% 1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|18°
|18°
|Sur 9 - 28 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|18°
|18°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Sureste 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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