comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 3°. Sin lluvias, el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Tierra del Fuego este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de -3°. Con vientos de 37 - 55 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
-2°
Viento
Sur 20 - 53 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Suroeste 16 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Suroeste 11 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 37 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 3°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol19:27
Horas de luz12h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación66%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:26 y se pone a las 19:27, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 37 - 55 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 30 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 37 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -1° -1° Suroeste 14 - 44 km/h 80% 0.4 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
04:00 -2° -2° Suroeste 15 - 43 km/h 90% 0.6 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
05:00 -2° -2° Suroeste 17 - 48 km/h 60% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
06:00 -2° -2° Suroeste 18 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -2° -2° Sur 21 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -2° -2° Sur 18 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -2° -2° Sur 20 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -2° -2° Sur 20 - 54 km/h 0% Cubierto
11:00 -2° -2° Sur 19 - 52 km/h 0% Cubierto
12:00 -1° -1° Suroeste 18 - 50 km/h 0% Cubierto
13:00 -1° -1° Suroeste 17 - 49 km/h 0% Cubierto
14:00 -1° -1° Suroeste 17 - 46 km/h 0% Cubierto
15:00 -1° -1° Suroeste 16 - 45 km/h 0% Cubierto
16:00 -1° -1° Suroeste 17 - 45 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 16 - 45 km/h 0% Cubierto
18:00 -1° -1° Suroeste 16 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 -1° -1° Suroeste 14 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -1° -1° Suroeste 11 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 -1° -1° Suroeste 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -1° -1° Suroeste 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 -2° -2° Suroeste 9 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -1° -1° Suroeste 8 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se viene un fuerte cambio de clima en Buenos Aires:cuándo llega el tormentón y baja la temperatura a 7 grados

    Se viene un fuerte cambio de clima en Buenos Aires: cuándo llega el tormentón y baja la temperatura a 7 grados

  2. Giro total en el clima:cuándo arrancan las tormentas eléctricas y qué día llegarán los 25 grados en el inicio de la primavera

    Giro total en el clima: cuándo arrancan las tormentas eléctricas y qué día llegarán los 25 grados en el inicio de la primavera

  3. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  4. Buenos Aires deja atrás el frío:cómo estará el clima este martes 8 de septiembre

    Buenos Aires deja atrás el frío: cómo estará el clima este martes 8 de septiembre

  5. Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura:cuándo llueve y vuelve el frío

    Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura: cuándo llueve y vuelve el frío
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Qué pasará con el Salario Mínimo, Vital y Móvil:la reunión que las CTA exigieron al Gobierno para retomar la negociación

Qué pasará con el Salario Mínimo, Vital y Móvil: la reunión que las CTA exigieron al Gobierno para retomar la negociación

Presupuesto 2027:cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

Axel Kicillof planteó construir una alternativa política de cara a las elecciones de 2027:“Cuenten conmigo”

Marcha de la Bronca:dónde será y cuáles son los cortes de tránsito de este sábado 19 de septiembre

Política

Presupuesto 2027:cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

Presupuesto 2027: cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

La UIA respaldó las Rondas de Negocios RIGI impulsadas por Caputo para sumar proveedores nacionales

Las acciones argentinas cerraron en baja:el Merval cayó 1,3% y el riesgo país subió a 524

Internacionales

Trump endurece la presión contra Rusia:sanciones y aranceles de hasta el 100% para castigar a sus aliados

Trump endurece la presión contra Rusia: sanciones y aranceles de hasta el 100% para castigar a sus aliados

Insólito:una mujer francesa se casó con un personaje de anime con ayuda de la inteligencia artificial

Explosiones cerca del aeropuerto, tensión y un aviso desesperante:el ataque contra Arabia Saudita en medio del conflicto con los hutíes

Impresionante video:el iraní Mehdi Zabeti completa 467 repeticiones con 60 kg y busca marcar un nuevo récord Guinness