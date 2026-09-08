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Buenos Aires deja atrás el frío: cómo estará el clima este martes 8 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada estable en CABA y el AMBA, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables durante las horas centrales del día.

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La Ciudad de Buenos Aires tendrá una jornada estable, con temperaturas frescas durante las primeras horas del martes.
La Ciudad de Buenos Aires tendrá una jornada estable, con temperaturas frescas durante las primeras horas del martes. Foto: NA
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El clima en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este martes 8 de septiembre se presentará estable y sin precipitaciones. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con temperaturas frescas, aunque los valores irán en aumento durante el transcurso del día.

El cielo estará despejado a parcialmente nublado, con períodos de mayor presencia de nubosidad, pero sin condiciones que favorezcan la llegada de lluvias al área metropolitana.

Lluvia y tormenta.
El cielo se presentará despejado a parcialmente nublado durante este martes 8 de septiembre en CABA. Foto: Wikimedia Commons

Además, el viento soplará principalmente desde el sector norte y noreste, una circulación que permitirá el ingreso progresivo de aire más templado sobre la región central del país.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Durante las primeras horas de este martes se espera una mañana fría a fresca en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas mínimas de entre 7 °C y 8 °C.

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En algunos sectores del conurbano bonaerense, especialmente en zonas más alejadas del centro urbano, las temperaturas podrían ser ligeramente inferiores durante las primeras horas del día.

Las temperaturas subirán progresivamente durante el día y alcanzarán máximas de hasta 18 °C en Buenos Aires. Foto: NA

Con el avance de la jornada, el ambiente será más agradable. Para el mediodía y las primeras horas de la tarde, se prevé una temperatura máxima de entre 16 °C y 18 °C, con cielo algo a parcialmente nublado.

El viento del norte tendrá una intensidad moderada, con velocidades estimadas de entre 7 y 15 km/h y sin ráfagas significativas.

Hacia la noche, las temperaturas volverán a descender y se ubicarán alrededor de los 12 °C y 13 °C.

¿Hay alerta meteorológica para CABA y el AMBA este martes?

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional, no hay alertas meteorológicas activas para la Ciudad de Buenos Aires ni para el AMBA durante este martes 8 de septiembre.

El viento del sector norte favorecerá el ingreso de aire más templado sobre la Ciudad y el conurbano bonaerense. Foto: NA

El panorama también se mantiene relativamente estable en buena parte de la región central del país. Las condiciones más adversas se concentran en otros sectores del territorio nacional, particularmente con vientos de intensidad variable en áreas cordilleranas de la Patagonia y el sudoeste argentino.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante los próximos días

El pronóstico del tiempo para el AMBA anticipa una continuidad del ascenso térmico durante la mitad de la semana.

Para el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de entre 18 °C y 20 °C, por lo que serán jornadas más templadas en comparación con el comienzo de la semana.

El pronóstico anticipa una jornada sin lluvias y con condiciones meteorológicas estables en el AMBA. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sin embargo, este escenario tendría una duración limitada. Hacia el viernes 11 de septiembre, el viento cambiaría al sector sudeste y aumentaría la nubosidad, dando paso a un nuevo descenso de las temperaturas y a condiciones de mayor inestabilidad.

De esta manera, durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre volverían las jornadas más frías y ventosas en el área metropolitana.

Por lo tanto, aunque esta semana traerá un repunte de las temperaturas en Buenos Aires, el alivio térmico de mediados de semana sería transitorio y daría paso nuevamente a condiciones más frías durante el fin de semana.

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