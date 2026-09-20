Giro total en el clima: cuándo arrancan las tormentas eléctricas y qué día llegarán los 25 grados en el inicio de la primavera

Vuelve el calor a la Ciudad. Foto: NA

El clima tendrá varios cambios durante los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): el domingo 20 llegará con 25°C y tormentas fuertes durante la tarde, luego se producirá un marcado descenso de temperatura entre el lunes y el martes y hacia el final de la semana, volverán las jornadas más cálidas, con máximas que alcanzarán nuevamente los 25°C.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana estará marcada por una importante variación térmica, con una diferencia de hasta 19 grados entre la mínima prevista para el martes y las máximas que se esperan para el jueves.

La jornada de este domingo 20 comenzará con cielo mayormente nublado y condiciones estables. Durante la madrugada se esperan 17°C, mientras que por la mañana la temperatura mínima será de 15°C, sin probabilidad de precipitaciones.

El escenario cambiará durante la tarde. La temperatura llegará a los 25°C, pero aumentará la inestabilidad, con una probabilidad de lluvias de entre el 40% y el 70% y pronóstico de tormentas fuertes.

Además, el viento tendrá un marcado incremento: soplará desde el sudoeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Durante la noche continuarán las tormentas fuertes, mientras que la temperatura descenderá hasta los 18°C. El viento rotará al oeste y mantendrá velocidades similares, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

Cómo seguirá el clima durante la semana, según el SMN

El cambio será notorio a partir del lunes. Para ese día se espera una mínima de 12°C y una máxima de 17°C, por lo que la temperatura caerá de manera considerable respecto de los 25°C previstos para el domingo.

El descenso será todavía más marcado el martes, cuando el termómetro podría ubicarse entre los 6°C y los 15°C. Esa jornada tendrá la temperatura mínima más baja de toda la semana dentro del pronóstico extendido.

El miércoles comenzará una recuperación de las temperaturas, con 8°C de mínima y 18°C de máxima.

Clima primaveral, calor, verano. Foto: NA

El repunte térmico se hará más evidente hacia el jueves. El SMN anticipa una mínima de 16°C y una máxima de 25°C, por lo que volverá a registrarse una jornada cálida en el AMBA.

El viernes las temperaturas se mantendrán relativamente altas, con una mínima prevista de 16°C y una máxima de 23°C.