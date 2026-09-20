Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

El pronóstico para Santa Cruz este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 5° y una mínima de -1°. Con vientos de 26 - 47 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de 5°.
Viento: 26 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 0°.
Mañana se esperan 7° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 8°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:30
|Puesta del sol
|19:31
|Horas de luz
|12h 1m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?
Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de 5°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:30 y se pone a las 19:31, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 26 - 47 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|2°
|2°
|Suroeste 10 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|2°
|2°
|Suroeste 12 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|1°
|1°
|Suroeste 16 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|1°
|1°
|Suroeste 18 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|1°
|1°
|Suroeste 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|1°
|1°
|Suroeste 16 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|1°
|1°
|Suroeste 16 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|1°
|1°
|Suroeste 20 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|2°
|2°
|Sur 23 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|3°
|3°
|Sur 26 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|4°
|0°
|Sur 26 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|4°
|0°
|Sureste 23 - 46 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|4°
|4°
|Sureste 24 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|4°
|0°
|Sureste 22 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|5°
|1°
|Sureste 20 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|5°
|1°
|Sureste 20 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|4°
|1°
|Sureste 19 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|4°
|0°
|Sureste 16 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|3°
|0°
|Sureste 11 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|1°
|1°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|21:00
|0°
|0°
|Este 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|0°
|0°
|Este 5 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|0°
|3°
|Norte 0 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|0°
|0°
|Oeste 4 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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