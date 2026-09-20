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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Santa Cruz este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de -1°. Con vientos de 26 - 47 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 23 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 19 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 5 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 26 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol19:31
Horas de luz12h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación66%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:30 y se pone a las 19:31, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 26 - 47 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 20 - 31 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 23 - 38 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 26 - 45 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 26 - 46 km/h 0% Cubierto
12:00 Sureste 23 - 46 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sureste 24 - 42 km/h 0% Cubierto
14:00 Sureste 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Sureste 20 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Sureste 20 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sureste 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sureste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sureste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 10 - 19 km/h 0% Soleado
21:00 Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 0 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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