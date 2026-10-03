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¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
19°
Viento
Oeste 1 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Oeste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Norte 10 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 13 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 26°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:59
Puesta del sol19:25
Horas de luz12h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 06:59 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 13 - 34 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Norte 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Noreste 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Noreste 2 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Sur 0 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Suroeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Noroeste 0 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Noreste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 17° Noreste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 19° 19° Oeste 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Sur 0 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 22° Oeste 2 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 23° 25° Oeste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Suroeste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 26° Suroeste 6 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 26° Oeste 6 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Noroeste 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 25° Oeste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 25° Noroeste 10 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 23° 25° Noroeste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Noroeste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Noroeste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
22:00 19° 19° Norte 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Norte 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Norte 11 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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