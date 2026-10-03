¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 3 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 13 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:59
|Puesta del sol
|19:25
|Horas de luz
|12h 26m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|49%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?
Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 06:59 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 13 - 34 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Norte 9 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|19°
|19°
|Noreste 6 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|18°
|18°
|Noreste 2 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|17°
|17°
|Sur 0 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|16°
|16°
|Suroeste 2 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|16°
|16°
|Noroeste 0 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|15°
|15°
|Noreste 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|17°
|17°
|Noreste 5 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|19°
|19°
|Oeste 1 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|20°
|20°
|Sur 0 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|22°
|22°
|Oeste 2 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|23°
|25°
|Oeste 6 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|24°
|25°
|Suroeste 8 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|26°
|26°
|Suroeste 6 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|26°
|26°
|Oeste 6 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|25°
|26°
|Noroeste 6 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|25°
|25°
|Oeste 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|24°
|25°
|Noroeste 10 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|23°
|25°
|Noroeste 8 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|20°
|20°
|Noroeste 13 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|19°
|19°
|Noroeste 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|19°
|19°
|Norte 10 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|19°
|19°
|Norte 13 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|18°
|18°
|Norte 11 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
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Chubut Clima en
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Formosa Clima en
Jujuy Clima en
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La Rioja Clima en
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Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
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