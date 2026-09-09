comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en Catamarca hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 0 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Oeste 6 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 5 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 9 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 23°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol19:13
Horas de luz11h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:28 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 11h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 9 - 30 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 6 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Norte 3 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Norte 4 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Norte 3 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Norte 3 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Noreste 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noreste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Noreste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Sur 0 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Suroeste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Suroeste 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Suroeste 5 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Suroeste 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Suroeste 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 25° Suroeste 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 25° Suroeste 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Oeste 6 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Noroeste 5 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Noroeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Norte 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Norte 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Norte 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Norte 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Norte 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Catamarcatiempo en Catamarca hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Sacudón en el clima de Buenos Aires:cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

    Sacudón en el clima de Buenos Aires: cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

  2. Se aproxima una sudestada a Buenos Aires:por qué las lluvias y el viento fuerte provocarían la crecida del Río de la Plata

    Se aproxima una sudestada a Buenos Aires: por qué las lluvias y el viento fuerte provocarían la crecida del Río de la Plata

  3. Buenos Aires deja atrás el frío:cómo estará el clima este martes 8 de septiembre

    Buenos Aires deja atrás el frío: cómo estará el clima este martes 8 de septiembre

  4. ¿Termina la ola polar?:cuándo llegan los 20 °C y cuánto durará el buen tiempo en Buenos Aires

    ¿Termina la ola polar?: cuándo llegan los 20 °C y cuánto durará el buen tiempo en Buenos Aires

  5. El clima en Córdoba hoy, 9 de septiembre de 2026:¿va a llover?

    El clima en Córdoba hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Caputo ratificó el rumbo económico y descartó medidas para aumentar el gasto público:“Soy extremadamente ortodoxo”

Caputo ratificó el rumbo económico y descartó medidas para aumentar el gasto público: “Soy extremadamente ortodoxo”

La nueva vida de Marcos Peña:se alejó de la política, publicó un libro autocrítico y hoy encabeza retiros de liderazgo en la Cordillera de los Andes

Reunión de la mesa política en Casa Rosada:el Gobierno acelera la ley de soberanía por Malvinas y prepara un viaje clave a Tierra del Fuego

El Gobierno reactivó los ATN con un reparto de $12.000 millones:las tres provincias beneficiadas

Economía

Se desplomó la actividad:la industria cayó 4,9% y la construcción se frenó en julio 2026, según el INDEC

Se desplomó la actividad: la industria cayó 4,9% y la construcción se frenó en julio 2026, según el INDEC

Plazo fijo en septiembre 2026:los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto 2026 impulsado por la baja de los precios estacionales

Calendario de pagos de ANSES:quiénes cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

Internacionales

Pedro Sánchez, en el ojo de la tormenta:vacaciones y críticas por la crisis de Ceuta

🚨 CEUTA EN CRISIS Y SÁNCHEZ DE VACACIONES | Duras críticas al Presidente del Gobierno español

Buscan voluntarios para trabajar hasta 7 horas por día:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias en una playa caribeña de Costa Rica

Estados Unidos bombardeó cinco petroleros iraníes en represalia por el ataque contra uno de sus buques

La tragedia de Lucia Sisic:de qué murió la reina de belleza de 22 años