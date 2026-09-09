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El clima en Tierra del Fuego hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -6° y una máxima de 2°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.6 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -6° para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nevada con cielo cubierto
Viento
Sur 11 - 29 km/h
Lluvia
90% 1.9 cm
Tarde
Nevada con cielo parcialmente nuboso
-3°
Viento
Sur 19 - 51 km/h
Lluvia
30% 0.3 cm
Noche
Nevada con cielo parcialmente nuboso
-5°
Viento
Suroeste 9 - 32 km/h
Lluvia
40% 0.1 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -6° y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -5°.


Mañana se esperan -1° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 2°
Mínima: -6°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol19:07
Horas de luz11h 13m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -6° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:54 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 9.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 19 - 53 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 3 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 3 - 13 km/h 30% 0.2 mm Aguanieve con cielo cubierto
05:00 Noroeste 3 - 13 km/h 40% 0.2 mm Aguanieve con cielo cubierto
06:00 Noroeste 2 - 12 km/h 50% 0.3 mm Aguanieve con cielo cubierto
07:00 Oeste 2 - 11 km/h 80% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
08:00 Sur 8 - 19 km/h 90% 0.9 cm Nevada con cielo cubierto
09:00 Sur 11 - 29 km/h 90% 1.9 cm Nevada con cielo cubierto
10:00 Sur 13 - 31 km/h 90% 1.2 cm Nevada con cielo cubierto
11:00 -1° -1° Sur 13 - 32 km/h 90% 1.2 cm Nevada con cielo cubierto
12:00 -1° -1° Sur 14 - 34 km/h 90% 0.9 cm Nevada con cielo cubierto
13:00 -1° -1° Sur 17 - 43 km/h 80% 0.8 cm Nevada con cielo cubierto
14:00 -2° -2° Sur 17 - 45 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
15:00 -2° -2° Suroeste 19 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 -2° -2° Sur 18 - 53 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
17:00 -3° -3° Sur 19 - 51 km/h 30% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
18:00 -3° -3° Sur 18 - 53 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
19:00 -4° -4° Suroeste 15 - 48 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
20:00 -4° -4° Suroeste 12 - 41 km/h 40% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
21:00 -5° -5° Suroeste 10 - 36 km/h 50% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
22:00 -5° -5° Suroeste 9 - 32 km/h 40% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
23:00 -5° -5° Suroeste 10 - 31 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
24:00 -5° -5° Oeste 9 - 30 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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