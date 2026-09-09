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El clima en Santiago del Estero hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Sureste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
26°
Viento
Este 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
22°
Viento
Sureste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 14 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 27°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol19:07
Horas de luz11h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:21 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 14 - 28 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Noreste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Noreste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Noreste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Sureste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Sureste 4 - 8 km/h 0% Soleado
08:00 12° 12° Sureste 4 - 7 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Sureste 4 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Este 4 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Noreste 3 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 23° 25° Este 3 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 25° 25° Este 4 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 26° 26° Este 6 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 27° 26° Este 7 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 27° 26° Este 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 26° Este 8 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 26° 26° Este 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Sureste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 23° 25° Sureste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 22° 25° Sureste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
22:00 22° 22° Sureste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 20° 20° Este 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 19° 19° Sureste 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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