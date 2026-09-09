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El clima en Santa Cruz hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -1° para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 25 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 39 - 70 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 26 - 47 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 44 - 78 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol19:13
Horas de luz11h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:55 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 11h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 44 - 78 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 13 - 12 km/h 0% Cubierto
02:00 Oeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 20 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 21 - 35 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 21 - 35 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 22 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 25 - 40 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 28 - 53 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 30 - 51 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 37 - 61 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° Oeste 41 - 75 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° 10° Oeste 43 - 78 km/h 0% Nubes y claros
15:00 10° Oeste 44 - 77 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 42 - 77 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 39 - 70 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 37 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 26 - 63 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 26 - 44 km/h 0% Cubierto
21:00 Suroeste 29 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 26 - 47 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 24 - 43 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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