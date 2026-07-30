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El tiempo en Catamarca hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 2 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 13 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Noreste 19 - 49 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 20 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 24°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:52
Horas de luz10h 45m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:07 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 20 - 50 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noreste 13 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Noreste 10 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Norte 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Noreste 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Norte 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Noreste 4 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Noreste 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Noreste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Noreste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Noreste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Noreste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Noreste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Noreste 12 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 24° Noreste 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Noreste 12 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Noreste 13 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Noreste 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Noreste 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Noreste 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Noreste 19 - 45 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Noreste 20 - 50 km/h 0% Nubes y claros
22:00 19° 19° Noreste 19 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Noreste 18 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Noreste 15 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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