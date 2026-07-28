Alerta por frío polar: una masa de aire antártico llevará las temperaturas hasta los 20°C bajo cero en la Patagonia

Heladas en la Patagonia. Foto: Freepik

Una nueva masa de aire de origen antártico volverá a instalarse sobre la Patagonia y provocará un marcado descenso de las temperaturas durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el fenómeno comenzará a intensificarse desde este martes 28 y se extenderá, al menos, hasta el viernes 31, con mínimas extremas, nevadas y heladas que afectarán especialmente al sur del país.

De acuerdo con el organismo, la irrupción de aire polar tendrá mayor impacto entre Tierra del Fuego y el sur de Chubut, donde se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre los -18°C y los -6°C. En sectores puntuales, incluso, los registros podrían descender por debajo de los -20°C, convirtiéndose en uno de los episodios más fríos del invierno.

Necadas en la Patagonia. Foto: Freepik

Nevadas y alertas meteorológicas

Además del intenso frío, el ingreso de esta masa de aire estará acompañado por precipitaciones aisladas, principalmente en forma de nieve, que podrían mantenerse hasta el final de la semana.

El SMN también mantiene vigentes diversas alertas meteorológicas para distintas regiones del país. En la zona cordillerana de Mendoza, Neuquén y Río Negro rigen advertencias por nevadas, mientras que otras provincias se encuentran bajo alertas por lluvias, tormentas y viento Zonda.

La combinación de bajas temperaturas y nevadas podría generar complicaciones en rutas, pasos cordilleranos y aeropuertos, especialmente en una etapa de alta circulación de turistas por el cierre de las vacaciones de invierno.

Las ciudades más frías del país

Las condiciones extremas ya comenzaron a reflejarse en los primeros registros de la jornada. Entre las localidades con temperaturas más bajas se ubicaron Río Grande, con -7,7°C; Esquel, con -4,2°C; El Calafate, con -3,2°C, y Río Gallegos, con -1,6°C.

También registraron temperaturas bajo cero ciudades como San Carlos de Bariloche, Puerto Madryn, Trelew y Ushuaia, donde las heladas continuarán durante gran parte de la semana.

Se esperan bajas temperaturas en el sur del país. Foto: Freepik.

¿El frío polar llegará a Buenos Aires?

Ante cada anuncio de una masa de aire antártico surge la misma pregunta: si el frío extremo alcanzará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por el momento, los pronósticos indican que el fenómeno se concentrará principalmente en la Patagonia y, en menor medida, en algunas provincias del centro del país. En Buenos Aires no se esperan temperaturas extremas, sino jornadas relativamente templadas para esta época del año.

Las máximas rondarán entre los 18°C y 20°C, con elevada humedad y sin valores comparables a los previstos para el extremo sur. Si bien parte del aire frío avanzará hacia el norte, llegará con menor intensidad y perderá gran parte de sus características polares.

Un fuerte contraste térmico en la Argentina

Uno de los aspectos más llamativos del panorama meteorológico será la marcada diferencia de temperaturas entre las distintas regiones del país.

Mientras la Patagonia afrontará varios días con heladas intensas, nevadas y registros muy por debajo de cero, el norte argentino mantendrá condiciones mucho más cálidas. En provincias como Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones se esperan máximas cercanas a los 25°C e incluso valores que podrían aproximarse a los 30°C.

En el norte, las temperaturas oscilarán los 25°C. Foto: Gobierno de Salta

Este contraste responde a la presencia simultánea de dos masas de aire completamente diferentes: una de origen polar dominando el sur del territorio y otra más templada sobre el norte argentino.

Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, el frío más intenso persistirá hasta el viernes. Recién hacia el fin de la semana comenzaría un ascenso gradual de las temperaturas en la Patagonia, aunque el ambiente invernal seguirá predominando en buena parte de la región.