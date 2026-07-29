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Ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegan las lluvias fuertes y qué se espera para el cierre de las vacaciones de invierno

El AMBA se prepara para un cambio brusco de tiempo: humedad, lluvias y una posible ciclogénesis podrían afectar a Buenos Aires hacia el final de la semana.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Servicio Meteorológico Nacional
Servicio Meteorológico Nacional Foto: NA archivo
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Después de varios días con temperaturas más agradables de lo habitual para esta época del año, el Área Metropolitana de Buenos Aires podría despedir las vacaciones de invierno con un giro marcado en las condiciones del tiempo. El escenario previsto combina aumento de humedad, nubosidad, lluvias y la posible formación de una ciclogénesis sobre el centro-este del país.

Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano todavía mantendrán jornadas relativamente estables antes del cambio más importante, previsto hacia el final de la semana.

El dato que genera mayor atención es que distintos reportes meteorológicos advierten sobre un proceso de ciclogénesis, un fenómeno asociado al desarrollo o intensificación de un sistema de baja presión, que puede favorecer lluvias persistentes, tormentas, ráfagas y un brusco deterioro del tiempo.

Cuándo llegarían las lluvias al AMBA

El miércoles 29 de julio se mantendría con nubosidad variable y baja probabilidad de precipitaciones, con temperaturas estimadas entre los 10 y 15 grados. Para el jueves, el panorama continuaría sin lluvias relevantes, aunque con un aumento gradual de la humedad y señales de mayor inestabilidad.

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El cambio más notorio llegaría el viernes 31 de julio, cuando volverían las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Para esa jornada, el SMN prevé temperaturas que podrían ubicarse entre los 13 y 18 grados, con chances de precipitaciones durante la tarde y la noche.

Otros reportes meteorológicos señalan que el período más complicado podría darse entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, con tormentas de variada intensidad y acumulados de lluvia importantes en sectores del norte bonaerense, el AMBA y el sur del Litoral.

Qué es una ciclogénesis y por qué puede afectar tanto al clima

La palabra ciclogénesis suele sonar alarmante, pero describe un proceso atmosférico concreto: la formación o intensificación de una circulación ciclónica, generalmente vinculada a un área de baja presión. Cuando este sistema se profundiza, puede organizar nubosidad, lluvias, tormentas y vientos con mayor intensidad.

Lluvias en el AMBA
Lluvias en el AMBA Foto: REUTERS

En la región pampeana y el este de la Argentina, este tipo de eventos puede tener impacto directo en la vida cotidiana: calles anegadas, demoras en el tránsito, complicaciones para viajar, ráfagas intensas y caída localizada de granizo si las tormentas logran desarrollarse con fuerza.

Para el AMBA, el punto clave no será solo la lluvia, sino la combinación de humedad elevada, viento del sector este o noreste, aire templado e ingreso posterior de aire más frío, ingredientes que suelen favorecer un escenario de mayor inestabilidad.

Pronóstico para el fin de semana: qué pasaría el sábado

De acuerdo con los reportes disponibles, la mejora en Buenos Aires podría llegar durante el sábado 1 de agosto, cuando el sistema comenzaría a desplazarse hacia el noreste. Sin embargo, antes de esa mejora, la madrugada podría concentrar todavía parte de la actividad más intensa.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Reuters

El avance del frente frío llevaría las tormentas hacia zonas del Litoral, especialmente Entre Ríos, Corrientes y Misiones, donde también se esperan fenómenos de variada intensidad.

Por eso, aunque en la Ciudad y el conurbano el episodio podría ser relativamente breve, no se descartan momentos de lluvia fuerte en poco tiempo, ráfagas y tormentas aisladas. Para quienes planean actividades al aire libre, traslados largos o regreso de vacaciones, el viernes aparece como el día más sensible del pronóstico.

Alertas en otras regiones del país

Mientras el AMBA sigue bajo observación por el posible cambio de tiempo, el SMN mantiene advertencias para otras zonas de la Argentina. Entre las áreas mencionadas aparecen sectores de La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, con probabilidad de tormentas localmente fuertes.

También se informaron alertas por nevadas en sectores cordilleranos, desde San Juan hacia Mendoza, Neuquén y Río Negro, además de advertencias por vientos fuertes en provincias del norte argentino como Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja.

Recomendaciones ante la posible ciclogénesis

Ante este panorama, lo más importante es seguir la actualización del pronóstico oficial, especialmente entre el jueves por la noche y el viernes. El SMN actualiza sus reportes y alertas para que la población pueda tomar decisiones con información meteorológica confiable.

Para el AMBA, conviene evitar dejar objetos sueltos en balcones o terrazas, revisar desagües, circular con precaución si llueve fuerte y no atravesar calles anegadas. Si hay actividad eléctrica, lo recomendable es permanecer en lugares seguros y evitar refugiarse bajo árboles o estructuras inestables.

El cierre de las vacaciones de invierno podría llegar con un clima muy distinto al de los últimos días. Tras jornadas relativamente templadas, Buenos Aires se prepara para un episodio de lluvias, humedad elevada y posible ciclogénesis, con el viernes como la jornada señalada para mirar de cerca.

ClimaServicio Meteorológico NacionalCiclogénesis
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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