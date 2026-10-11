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Evolución del clima en Catamarca: máxima y mínima para hoy, 11 de octubre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (2.7 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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El pronóstico para Catamarca este 11 de octubre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 13°. Con vientos de 20 - 50 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Norte 8 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 20 - 50 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Norte 12 - 34 km/h
Lluvia
30% 0.9 mm

Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 20 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 2.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:50
Puesta del sol19:29
Horas de luz12h 39m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 11 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 06:50 y se pone a las 19:29, dando aproximadamente 12h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 2.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 11 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 20 - 50 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Norte 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Norte 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Norte 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Norte 3 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Norte 6 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Norte 8 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Noreste 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Norte 8 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Noreste 13 - 35 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Noreste 17 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Noreste 15 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Noreste 16 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Noreste 16 - 43 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noreste 18 - 47 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Norte 19 - 48 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Norte 20 - 50 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Norte 17 - 49 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Norte 16 - 43 km/h 0% Tormenta seca con cielo parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Norte 15 - 40 km/h 30% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Norte 12 - 38 km/h 30% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Norte 12 - 34 km/h 30% 0.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Norte 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Norte 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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