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Pronóstico en Catamarca: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 21 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 3 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 12 - 35 km/h
Lluvia
60% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sur 15 - 38 km/h
Lluvia
90% 0.6 mm

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 15 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 13°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 19m
Fase lunarCreciente
Iluminación47%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 21 de junio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:15 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 21 de junio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 15 - 43 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 11° Este 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sur 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 5 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 5 - 28 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 8 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 6 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 3 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 7 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Suroeste 3 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Sureste 4 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Sureste 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sur 9 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sur 10 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Sur 10 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Sur 14 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Sur 13 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Sur 12 - 35 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Sur 9 - 33 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Sur 7 - 27 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 11° 11° Sur 8 - 28 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 11° 11° Sur 8 - 25 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 11° 11° Sur 15 - 38 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 10° Sur 14 - 43 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Sur 12 - 38 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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