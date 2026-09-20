Temperaturas y lluvias en Catamarca: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

El pronóstico para Catamarca este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 32° y una mínima de 19°. Con vientos de 21 - 52 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 32°.
Viento: 21 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:14
|Puesta del sol
|19:18
|Horas de luz
|12h 4m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?
Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 32°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 07:14 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 12h 4m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 21 - 52 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|23°
|25°
|Norte 21 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|23°
|25°
|Norte 18 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|22°
|25°
|Norte 14 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|21°
|21°
|Norte 12 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|20°
|20°
|Norte 9 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|20°
|20°
|Norte 9 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|19°
|19°
|Norte 7 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|20°
|20°
|Noreste 0 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|23°
|25°
|Sur 3 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|23°
|25°
|Sur 2 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|24°
|26°
|Sur 4 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|26°
|27°
|Suroeste 2 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|28°
|28°
|Suroeste 1 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|30°
|29°
|Suroeste 2 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|31°
|29°
|Suroeste 5 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|31°
|30°
|Suroeste 5 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|31°
|29°
|Suroeste 5 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|30°
|29°
|Oeste 6 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|27°
|27°
|Noroeste 5 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|25°
|26°
|Oeste 4 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|24°
|25°
|Noroeste 5 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|23°
|25°
|Noroeste 6 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|23°
|25°
|Noroeste 5 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|23°
|25°
|Norte 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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